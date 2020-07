Bioodpad, sklo, papír a plasty. „Polopodzemní kontejnery slouží na ukládání tříděného odpadu, tedy plastu, papíru, skla a nově také bioodpadu. Na devíti stanovištích postupně nahradí stávající barevné plastové kontejnery o objemu tisíc sto litrů. Vývoz, respektive výklop polopodzemních kontejnerů bude zajišťovat nákladní vozidlo s hydraulickou rukou," říká první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Novinka vypadá navenek lépe než dosluhující plastové popelnice.

"Zatím jsem je ještě nepoužila. Ale esteticky to vypadá lépe než to, co tu bylo dřív. Byly tu vždy poházené odpadky mimo popelnice, v té díře bude asi více prostoru a více se tam toho vleze," okomentovala Lucie Tesařová kontejnery na Husově náměstí.

Kritičtější byl muž důchodového věku na sídlišti Svobody.

"Já si myslím, že třeba na papír byly otevírací klasické kontejnery a popelnice daleko lepší. Spousta lidí tam dává krabice, obaly od televize a pochybuji, že lidé budou tak zodpovědní a budou řezat a šlapat krabice, aby se tam vlezly. Když se to tam nevleze, stejně to lidé budou dávat vedle," řekl svůj názor Tomáš Pavlák.

Zabírají místa na parkování

Zaskočeni byli i majitelé aut bydlící v okolí ulice kapitána Otakara Jaroše.

"Ten, kdo jezdí autem, tak se mu to nelíbí, protože ty nové popelnice zabírají místa na parkování, která tam předtím byla. Vzhledově se mi nelíbí, kdyby byly nějak úplně v zemi, bylo by to lepší. Ale místa na odpadky tu vždy bylo málo, tak v tom je to aspoň dobré," uvedla žena bydlící v nedalekém paneláku.

Vedení města věří, že se kontejnery osvědčí.

"Věříme, že jednak lidé ocení výrazně lepší estetičnost celého kontejnerového hnízda, a jednak zvětšení kapacity nádob, že je to bude ještě více motivovat ke třídění odpadu,“ uzavírá první náměstek Pospíšil.

Polopodzemní kontejnery byly vybudovány jsou umístěny v ulicích Cyrila Boudy, kpt. O. Jaroše, Francouzská, sídliště Svobody u OC Haná, Dr. Horáka, na Husově náměstí dvakrát, v Čechovicích na návsi a ve vrahovické ulici Československého armádního sboru. Cena za kontejnery je zhruba tři miliony sedm set tisíc korun bez DPH.

Zdeněk Vysloužil, Pavla Orálková