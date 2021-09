"My si těchto dvou chlapů děsně vážíme. Mamut s námi prožil celých třicet let a Honza je jeden z našich nejvěrnějších fandů," děkoval lídr kapely Víťa Křivánek.

"Já je neznala, ale můj partner mi říkal, že jsou dobří a musím uznat, že s tím co vystupuje u nás v Prostějově se to nedá srovnat. Marasdi jsou úplně jiná liga," chválila si koncert černovláska z Prostějova.

"Třicetileté výročí Marasdu jsem si nemohla nechat ujít. Chodila jsem na ně v nácti a musím říct, že lepší regionální kapelu neznám. Kluci umí hrát a nikdy nehráli falešně. Zkrátka profíci i na hřišti ve zlámané lhotě," komentovala dáma středního věku, která dorazila do Konice až z Jevíčka.

Legendární kapela Marasd z Konice slavila 30 let se stovkami svých fanoušků. 10.9. 2021 | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil

Šampus, hity a hudební kvalita. Narozeninová párty legendární kapely Marasd snesla ta nejpřísnější měřítka. Hodinové čekání na rozjezd očekávané šou se vyplatilo. Ostřílení muzikanti rozpálili své největší pecky a vděční příznivci dávali své nadšení patřičně najevo. Byla to oslava se vším všudy.

