Na zabíjačkové dobroty se u zámku sjížděli mlsouni z celého Konicka

Kvalita a chuť

"Já už jsem tu byl na makrelách, vyzkoušel jsem i koleno a teď si jdu pro zabíjačku. Mají to dobré, jí se to samo. Nemám vyhraněnou chuť, musí se to prostřídat. Ale vegetarián nejsem, vždycky by tam mělo být cítit maso," pochvaloval si Svatopluk Kuba z Konice a pokračoval:

"Tentokrát jsem si zapomněl objednat předem, ale zavolal jsem a paní Lucka mi řekla, že něco navíc bude a tak jsem si přišel. Já jsem s jejich výrobky i obsluhou velice spokojený."

Prdelačku míchal Indián

"Nechce se to vařit, je moc velká zima," láteřil naoko nad kouřícím kotlem Indián, kterému byl jako vždy k ruce Laky ACS.

"Já jsem si dojel vyloženě pro černou polévku. Jsem zde poprvé, dozvěděl jsem se o tom z internetu a tak jsem si objednal plnou konvici. Je super, že zde něco takového je," komentoval Pavel Růžička u výdejního pultu.

Zahřátí na procházce

"My se vždycky jdeme projít a rádi se zde zastavíme. Zahrádka je jediné místo v Konici, kde se v současné době vůbec něco děje. Lucka s Pepou se snaží a mají to vždycky výborné. Já mám raději makrelu, tedy ryby všeobecně," říkala Lucie Krčová a předala slovo svému partnerovi.

"Víte co, ono se moc často v zimě nestane, že byste si mohli dát podobnou specialitu. Makrela je super, ale takové koleno je úplně jiná liga. Zkrátka palec nahoru," dodal Zdeněk Horák.

Zabíjačka je zakázané slovo

"Musíme tomu říkat vepřové hody, protože zabíjačky Evropská unie zakázala. Jelikož platí nařízení vlády, které musíme dodržovat, tak máme všechno na objednání. Máme vlastně hotové výrobky od našeho dlouholetého kamaráda řezníka. Na místě děláme pouze prdelačku, ještě před omezením bývalo i vařené maso," informovala Lucie Svačinová, provozovatelka Zámecké zahrádky v Konici.

Bouřka, prejt a klobásy.

"Máme v nabídce prakticky všechno, co se dá z prasete udělat. Od bouřky, jitrničáku, jitrnic, klobásek, tlačenky až po sádlo. Samozřejmě, že jsou i škvarky," vypočítala hospodská a dodala: "Co plánujeme dál zatím nevíme, protože čekáme jak se vyvine situace. Teď budeme mít týden volno, ale jsme nachystáni, jakmile to bude možné otevřít. Záleží na rozhodnutí vlády."

Spokojený úsměv zahřeje

Navzdory třeskutému mrazu panovala u výdejního pultu hřejivá atmosféra.

"Je dobře, že se v Konici něco děje. Zvláště v téhle době, kdy nemají lidé kam jít," děkoval s úsměvem a plnou taškou Svatopluk Kuba.

"Mě i kluky moc těší, že sem lidi váží cestu. Vážíme si toho, že i v takových mrazech nás přijdou podpořit," uzavírá Lucie Svačinová.