"V letošním roce zahájíme výstavbu infrastruktury pro patnáct rodinných domů. Pozemky jsou v krásné lokalitě a mají nadstandardní velikost oproti běžným developerským nabídkám. My nabízíme okolo devíti set metrů čtverečných na jeden rodinný dům. Myslíme si, že prodáváme za velice slušnou cenu, tisíc korun plus DPH," informoval konický starosta Michal Obrusník.

"Město počítá s tím, že po prodeji všech parcel zůstanou neuhrazené náklady města ve výši okolo deseti milionů korun. Dá se říci, že dotace do této oblasti prakticky neexistují. Z každého prodaného metru musí město odvést státu dvacet jedna procent, takže městu zůstává na investování tisícovka," dodal Obrusník.

Infrastruktura bude zajištěna

"Jsme už dohodnuti s VaK Prostějov, že do lokality přivede vodu. My se následně pustíme do odkanalizování, úpravy povrchů, budování chodníků a místních komunikací," komentuje starosta Obrusník a pokračuje: "Nebude to tedy jako jinde, že se všechno dodělává až potom. Jednáme i s dodavatelem internetu, aby byl zaveden optický kabel."

O nové bydlení v Konici je zájem

"Máme asi deset předběžných žádostí a v současnosti řešíme záměr prodeje těchto pozemků," říká Michal Obrusník a informuje o aktuálním stavu: "Momentálně vybíráme stavební firmu, jednáme o vyřízení úvěru. Jeho čerpání je závislé na vysoutěžené ceně. Až ji budeme znát, tak teprve budeme moci doladit podmínky úvěru."

Konice má obyvatelům co nabídnout

"Máme zde základní a mateřskou školu, gymnázium, zajištěnou lékařskou péči, vyjednáváme o stavbě supermarketu, ale i tak jsou veškeré obchodní a ostatní služby v Konici na vysoké úrovni. Naším aktuálním záměrem je i propojení Konice s Prostějovem cyklostezkou údolím říčky Romže," uzavírá starosta.