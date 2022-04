"Naším cílem je získat nádražní budovu do vlastnictví. V současnosti musejí lidé čekat na vlak za každého počasí venku. My bychom mimo jiné rádi otevřeli čekárnu, aby lidé mohli čekat v teple," informuje konický starosta Michal Obrusník s tím, že vedení města jedná se Správou železnic, která je majitelem nevyužívané budovy.

Klidová zóna i přesun parkoviště. Konické centrum čekají změny za 90 milionů

Výdejna jízdenek byla v Konici uzavřena 11. prosince 2011. Od té doby je železniční zastávka Konice trvale uzavřena a stala se neobsazenou zastávkou.

"Já si to pamatuji. Brali jsme to tehdy těžce, jako nechtěný vánoční dárek. Chápu, že se nevydávají jízdenky třeba v Šubířově nebo v Nectavě, ale Konice je přece město," kroutí hlavou Lucie Svačinová a dodává: "Teď to vnímám zase hodně. Dcera jezdí prvním vlakem do školy a společně s dalšími dětmi tam klepou v zimě kosu a nikoho to nezajímá."

Velké plány do budoucna.

"Záměr je takový, že bychom mohli k vlakovému přesunout i autobusové nádraží, které je teď v centru města. Samozřejmě bychom ponechali zastávky, ale docílili bychom toho, že by autobusy v centru neparkovaly," říká dále starosta a pokračuje: "Samotná nádražní budova má svoje plusy. Jsou tam dva byty. Jeden slouží vlakovým posádkám jako nocležna, druhý je obsazený nájemníky, těm budeme garantovat, že tam zůstanou. Jsou tam další velké prostory, pro které bychom našli využití."

Možný je i bezúplatný převod. "Taková možnost existuje v případě, že bychom v budově garantovali veřejný zájem. Možností máme více, pro nás je teď důležité, abychom budovu získali," uzavírá Michal Obrusník.

NÁDRAŽÍ KONICE



Nová nádražní budova byla postavena v letech 1990 – 1992, na konci roku 1992 byla uvedena do provozu. Ta nahradila původní přijímací budovu, která doposud stojí naproti nové. Železniční stanice Konice byla součástí Moravské západní dráhy, která byla uvedena do provozu v roce 1889 a spojuje Prostějov s Třebovicemi ve východních Čechách.