"Samozřejmě jsme si předem zjišťovali i se starosty z okolních obcí, jaký bude zájem. Předem jsme měli nahlášeno ke dvěma stovkám zájemců, ale lidé, kteří nejsou registrováni a budou mít zájem o očkování, se mohou také nechat naočkovat," informoval konický starosta Michal Obrusník, který dodal: "Chtěli jsme umožnit lidem komfortnější přístup k očkování. Z okrajových částí našeho územního obvodu je to do Prostějova nebo Olomouce téměř padesát kilometrů. Je lepší, když mohou přijít lidem sem, do Konice."

Mimo injekce se měřil i tlak

"Paráda, změřili mi i tlak a cukr," usmíval se spokojeně František Mouka, senior který společně s manželkou dorazil z Horního Štěpánova.

"Po dnešku už máme třetí dávku. Po první mi nebylo dobře, po druhé jsem ale sklízel seno a nic mi nebylo," dodával chlapík z Horního Štěpánova.

Očkovali i zdravotníci z Českého červeného kříže

"Očkování je určeno pro lidi z celého Konicka. Přijíždějí hlavně lidé z odlehlejších oblastí, pro které je těžší se dostat do větších měst. Jedná se o náš první takový výjezd v rámci Olomouckého kraje. Po novém roce ale budeme pokračovat i v dalších oblastech kraje. Český červený kříž (ČČK) už ale podobné akce dělá v jiných krajích. Například v Ústeckém už jsme očkovali v listopadu, aktuálně se pokračuje v Plzeňském a Libereckém kraji," říká Marek Jukl s tím, že prvním moravským krajem, který něco podobného organizuje je právě Olomoucký kraj.

"Olomoucký Červený kříž už ale fungoval formou mobilních týmů, které objížděly ústavy sociální péče počátkem roku," doplňuje předseda oblastního spolku ČČK Olomouc.

Výhodná poloha šetří čas

"Je dobře, že nemusíme jezdit někam do města. Navíc tady v Konici je Komunitní centrum krásně spravené a je zde velmi příjemné prostředí," pochvalovala si paní Ludmila, která si do Konice přijela pro třetí dávku.

Očkování zajišťoval v pondělí v Konici vedle zdravotníků z olomouckého Českého červeného kříže i tým z Fakultní nemocnice Olomouc. Konické Komunitní centrum už jednou očkování hostilo. V únoru letošního roku bylo v rámci piloního projektu naočkováno 163 seniorů starších osmdesáti let.

