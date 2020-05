„Tady je nový most potřeba, s kočárkem a dítětem je opravdu nebezpečné přecházet přes silniční most,“ míní na facebooku například Magdalena Červenková.

Stavba nového mostu je součástí větší investiční akce, při které byl v Soběsukách vybudován i nový chodník podél hlavní silnice. Došlo i k přemístění autobusové zastávky. Celkem mají práce přijít na 4,9 milionu korun.

„Zatím je u nové zastávky pouze lavička, klasická zastřešená zastávka je ovšem už objednaná a instalována by měla být do konce června. Do stejného termínu by měly být hotové i všechny ostatní práce na investici včetně nového mostu pro pěší přes Hloučelu. Za ten jsem moc ráda, protože zvýší bezpečnost pohybu našich obyvatel,“ sdělila plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Most v Soběsukách není jediným, který v tomto roce přes Hloučelu vznikne. O pár kilometrů dál po po proudu u ústí řeky do plumlovské přehrady vyroste v rámci stavby cyklostezky další most. A do třetice v Mostkovicích dojde k významné opravě silničního mostu přes Hloučelu nedaleko tamního kostela.