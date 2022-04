Poté, co vedení Univerzity Palackého rozhodlo, že sportovní halu na Lazcích na květnový koncert Jaromíra Nohavici kvůli jeho kontroverzním postojům nakonec nepronajme, se pořadatelská agentura pustila do hledání náhradních prostor s kapacitou dva tisíce lidí.

„V Olomouci bohužel není k dispozici žádná jiná vhodná hala. Hledali jsme proto v dostupné vzdálenosti od hanácké metropole a podařilo se nám domluvit se s vedením Sportcentra DDM v Prostějově. Ukázalo se, že pro diváky jsou to nakonec ještě vhodnější prostory. Tamní hala je jinak stavěná, je širší a návštěvníci budou mít z akce lepší zážitek,“ sdělil Jiří Uhlíř z pořadatelské agentury Angle Promotion.

Nohavicovi odmítli v Olomouci halu na koncert, univerzita jej tam nechce

Přípravy na květnový koncert jsou podle něj v plném proudu.

„Veškerou logistiku a technické požadavky na halu teď musíme přepracovat na jiný prostor. V olomoucké hale měly být tři zóny pro návštěvníky, totéž budeme aplikovat i do Prostějova. V tuto chvíli to vypadá, že by tam mohla být kapacita ještě o něco vyšší. Je tedy naděje, že bychom do prodeje mohli uvolnit další vstupenky. Z ohlasů fanoušků máme radost, všichni už se na koncert moc těší a až na několik lidí nikdo vstupenky nevrátil,“ popsal Jiří Uhlíř.

"Nechci žádná silná gesta"

Ředitel prostějovského Sportcentra DDM Jan Zatloukal zvažoval všechny okolnosti, které nyní v některých tuzemských i polských městech provázejí rušení pronájmů objektů na koncerty Jaromíra Nohavici. Sám má na tuto záležitost svůj občanský postoj, zároveň však zastupuje organizaci, která ve své doplňkové činnosti pronajímá sportovní halu různým subjektům.

„Mohl bych svůj občanský postoj vychrlit do veřejného prostoru, ale nic by mi to nepomohlo. Lepší varianta by byla, kdybych s panem Nohavicou seděl tváří v tvář a mohl se zeptat, proč udělal toto a neudělal něco jiného. Proč řekl toto a neřekl něco jiného. Až mi to mé domnělé dotazování připomíná písničku Martině v sedmi pádech, kterou Nohavica nazpíval na koncertě na Helfštýně v roce 1994 při vzpomínce na Karla Kryla. Nicméně tato situace nenastala, a tak žádných silných gest se dopouštět neopovažuji,“ konstatoval Jan Zatloukal s tím, že Jaromír Nohavica se nevyjádřil ve prospěch války na Ukrajině, nýbrž naopak.

On sám nakonec nenašel žádný důvod, proč by pro potřeby tohoto koncertu neměl poskytnout zmíněnou sportovní halu.

„Ta není mým vlastnictvím, patří veřejnosti. Asi se necítím být tím, kdo má soudit, a v souvislosti s tímto soudem činit další kroky. Jistě se mi to říká snadno s odstupem doby, ne v tom rozjitřeném týdnu, kdy jedna země napadla jinou suverénní zemi a bylo potřeba velkých gest. Tehdy asi padlo hodně slov, jako padne i v hádkách mezi lidmi, a každá strana pak zvažuje, co mohla udělat a říct jinak. Navíc musím uznat, že přístup pana Jiřího Uhlíře z Angle Promotion byl seriózní. Jednali jsme spolu upřímně a na rovinu, nebyl důvod smlouvu o pronájmu neuzavřít,“ vysvětlil Jan Zatloukal.

VIDEO: Nohavica nadchl Ostravu, takto vypadal jeho vyprodaný koncert

"Naše alma mater nás zklamala"

Na dvakrát odložený koncert Jaromíra Nohavici vyrazí do Prostějova také Jana Faltysová s rodinou. Pokud to je možné, navštěvují jeho akce pravidelně po celé Moravě.

„Na olomoucké vystoupení jsme se všichni těšili celé dva roky. Velmi nás zasáhla zpráva o tom, že olomoucká Univerzita Palackého na tento koncert nepronajala původně dohodnutou sportovní halu. Naše alma mater nás tím velmi zklamala,“ řekla Jana Faltysová z Olomoucka.

Na písních a textech Jaromíra Nohavici vyrůstá podle ní v její rodině už třetí generace a oblíbila si je také její dcera Adéla.

„Považujeme ho za našeho nejlepšího současného básníka a písničkáře. Máme velkou radost, že se koncert uskuteční v Prostějově. Bude to pro nás jedna z letošních nejvýznamnějších kulturních událostí. Věříme, že napíše ještě spoustu dalších geniálních textů pro své věrné posluchače,“ sdělila Adéla Faltysová.

Když zrušíme Nohavicovi koncert, máme splněno?