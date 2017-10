Kompostárnu v Lipové nakonec vybuduje soukromá firma

V Lipové donedávna řešili problém s kompostárnou, která měla už fungovat a provozovatelem měla být přímo obec. Od počátku byla většina obyvatel proti a to především kvůli zvolenému místu v blízkosti domů. Do celého projektu vstoupila soukromá firma, která získala dotaci a měla by kompostárnu vybudovat na jiném místě místo obce. Provoz však doposud ještě nebyl zahájen.

V lipovské kompostárně budou využívat moderní mobilní technologie. Ilustrační fotoFoto: Deník / Trunda Jiří

Obec se k tématu nechtěla vyjadřovat s tím, že občané už veškeré informace dostali.



Společnost BEMIGRA s r.o. pracuje na projektu kompostárny v Lipové již od roku 2015. Hlavním dodavatelem bioodpadu budou okolní obce a místní zemědělci, kteří budou rovněž využívat i hotový kompost.



„Právě z tohoto důvodu bylo zvoleno i místo pro zpracování, a to areál zemědělského družstva v Lipové,“ uvedl jednatel společnosti Bemigra Bedřich Müller.



Místní se nemusí bát, že by kompostárna narušila jejich běžný život v obci. Pro zpracování zeleného odpadu se bude využívat moderní mobilní technologie drcení a přípravy směsi s následným uložením do nepropustných uzavřených vaků, kde kompost zraje dva měsíce.



„Provoz měl být spuštěn již na jaře letošního roku, ale obavy z provozu měla především obec a někteří občané. Po získání potřebných povolení k provozování kompostárny se obec Lipová odvolala a Ministerstvo životního prostředí, které celou záležitost prověřilo, nakonec odvolání ve všech deseti bodech zamítlo,“ prozradil Müller



Tento způsob je velice šetrný k životnímu prostředí a minimálně zatěžuje okolí. Projekt je podporovaný ze Státního fondu životního prostředí



„Věříme, že budeme moci zahájit provoz na jaře 2018,“ uvedl na závěr jednatel společnosti. Autor: Jiří Trunda ČTĚTE TAKÉ: Čechovická sokolovna dostala k narozeninám dárek: rekonstrukci

