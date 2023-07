Dražší energie, nové atrakce a inflace se promítají do cen. Provozovatelé koupališť napříč celou republikou navýšili ceny vstupného. V Prostějově od loňska o třicet korun, ve Stražisku o dvacku a přírodní koupací biotopy v Otaslavicích a Laškově zůstávají na stejných cenách jako minulý rok.

Koupaliště Stražisko. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Nejnavštěvovanějším areálem na Prostějovsku je Aquapark Koupelky. V aquaparku jsou dvě nové vzduchové trampolíny a ve Vrahovicích pingpongový stůl. Vstupné se zvýšilo v řádech desetikorun.

"Nové vzduchové trampolíny budou pro návštěvníky zdarma. Základní vstupné jsme zvýšili o 30 korun, ale zvýhodněné jsou on-line vstupenky a předplacené vstupy, v jejichž ceně je zapůjčení lehátka," sdělil Deníku Vladimír Průša, ředitel Domovní správy Prostějov. "Co se týká Vrahovic, tam je poměrně nový areál. Novinkou letošní sezony bude pingpongový stůl," potvrdil Průša.

Mírné navýšení ceny vstupného čeká i na návštěvníky oblíbeného koupaliště ve Stražisku. Obecní koupaliště disponuje jako jediné na Prostějovsku padesátimetrovým bazénem. Vyhledávané rekreační místo nabízí i malý bazének pro děti a občerstvení. Letos zde dospělí zaplatí 120 korun.

V Laškově i Otaslavicích se nezdražovalo

Ceny na loňské úrovni se rozhodli nechat provozovatelé přírodních koupališť v Laškově a Otaslavicích. Oba areály provozují obce a jedná se tedy o službu veřejnosti. V obou případech činí cena vstupného 80 korun.

Na kolik přijde návštěva koupaliště na Prostějovsku?

Prostějov, Aquapark Koupelky

Dospělí: 150 korun

Mládež do 18 let, senioři: 110 korun

Od 16 hod: 120 korun dospělí, 90 korun mládež a senioři

Děti do 6 let: 70 korun, od 16 hodin: 50 korun

Celodenní rodinné vstupné - 2 dospělí + max 2 děti do 150 cm: 440 korun

Předplacené vstupy: 5 vstupů dospělí 630 korun, 10 vstupů dospělí 1200 korun

5 vstupů mládež a senioři 470 korun, 10 vstupů mládež a senioři 900 korun

On line vstupné: dospělí 140 korun, rodinné (1 dospělý + 1 dítě do 150 cm) 250 korun

Otevřeno denně od 9 do 20 hodin

Prostějov, Koupaliště Vrahovice

Dospělí: 130 korun

Mládež do 18 let, senioři: 100 korun

Od 16 hod: 110 korun dospělí, 80 korun mládež a senioři

Děti do 6 let: 50 korun, od 16 hodin: 40 korun

Celodenní rodinné vstupné - 2 dospělí + max 2 děti do 150 cm: 400 korun

Předplacené vstupy: 10 vstupů dospělí 1000 korun

10 vstupů mládež a senioři 800 korun

On line vstupné: dospělí 120 korun, rodinné (1 dospělý + 1 dítě do 150 cm) 220 korun

Otevřeno denně od 9 do 20 hodin

Koupaliště Stražisko

Dospělí: 120 korun

Mládež do 18 let: 90 korun

Senioři a děti do 6 let: 50 korun

Od 15 hod: dospělí 90 korun, mládež 70 korun, senioři a děti do 6 let 40 korun

Večerní od 18 hod: dospělí 50 korun, mládež 30 korun

Parkovné: auto, moto 20 korun, kolo v areálu 20 korun

Otevřeno denně od 9 do 21 hodin

Přírodní koupaliště Otaslavice

Dospělí: 80 korun

Děti do 15 let: 40 korun

Od 17 hod: jednotné 30 korun

Rodinné vstupné: 220 korun (2 dospělí + 3 děti)

Otevřeno denně od 10 do 20 hodin

Přírodní biotop Laškov

Dospělí: 80 korun

Děti do 150 cm a ZTP: 40 korun

Od 17 hod: jednotné 40 korun

Děti do 3 let: zdarma

Otevřeno denně od 10 do 19 hodin