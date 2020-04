„V pondělí k nám zavítalo přibližně 200 lidí, dnes je to prozatím kolem 130 čtenářů,“ hlásila ve středu v poledne Martina Štafová, vedoucí úseku služeb čtenářům v prostějovské knihovně.

Mezi prvními čtenáři, kteří do znovuotevřené knihovny přišli, byla třeba i paní Eva z Prostějova.

„Opravdu jsem se už nemohla dočkat, doma jsem přečetla, co se dalo. Mám v oblibě hlavně společenské romány, tak jsem do knihovny vyrazila koronavirus nekoronavirus,“ sdělila paní Eva nadšeně.

Náročná práce

Knihovnice zájem čtenářů o půjčování knih očekávaly a jsou za něj moc rádi, nicméně trochu je překvapilo, jak náročné je ve zvoleném režimu fungovat.

„Čtenáři si knížky předem objednávají, my pak musíme každou dohledat a vše nachystat. Je to docela náročné, ale zvládáme to dobře,“ vysvětlila Martina Štafová.

Podle ní si lidé nejvíce půjčují detektivky a knížky českých autorů. „Velký zájem je třeba o knihy od Patrika Hartla, Vlastimila Vondrušky či Aleny Mornštajnové,“ nechala se slyšet knihovnice.

Na pět dní do karantény

Tituly, které čtenáři vrátí, musí zamířit nejdříve do pětidenní karantény. Až po té se dají případně znovu půjčit. „Podívejte se, na tomto stole, to jsou všechny karanténní knihy,“ ukázala Martina Štafová na obrovskou hromadu titulů.

Knihovna funguje v omezeném režimu. Co si pod tím, kromě dodržování hygienických opatření představit?

„Lidé si objednávají knihy telefonicky, mailem či online systémem. Vyzvednout si je mohou, jakmile jim přijde potvrzení o připravených výpůjčkách. Budova knihovny jako taková je veřejnosti uzavřena. Otevřen je akorát příjmový a výdejní pultík v přízemí knihovny hned za vchodovými dveřmi,“ shrnula knihovnice Štafová, která se už těší, až bude moci knihovna opět fungovat naplno.