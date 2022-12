Místo původních dvou stovek tak od středy zaplatí zájemci zálohu ve výši pětistovky.

Pro někoho se jeví "vypůjčení" natrvalo jako výhodná koupě.

"Za výpůjčku bruslí si účtujeme padesát korun, plus dvě stě korun jako vratnou zálohu. Bohužel jsme zjistili, že nám brusle lidé nevracejí. Od začátku provozu již postrádáme šest párů bruslí, spíše větších velikostí," potvrdil Milan Ředina, který má v buňce vedle kluziště provoz půjčovny na starosti.

Brusle mizely i v předchozích letech. Vypočítaví kšeftmani je nabízeli v bazarech.

"Chodí mi sem každý rok, když je v provozu kluziště, ani se nesnaží smazat evidenční čísla. Já je od nich neberu, protože vím, že jsou z půjčovny u kluziště," komentoval Ondřej, provozovatel blízké zastavárny.

Přikoupí nové

Zájemci se o nedostatek bruslí bát nemusí. Vedení Sportcentra – DDM, které má provoz kluziště i půjčovny na starosti, se rozhodlo, že přikoupí nové.

"Máme od středy dalších třiadvacet nových párů bruslí. Jak dámské, tak i pánské a dětské. Zvednutím zálohy se nám snad všechny vrátí. Věřím i v to, že z těch šesti, co nám chybí, se snad některé do konce provozu ještě objeví," doufá Milan Ředina.

Provoz kluziště i půjčovny bruslí je denně od 9 do 21 hodin. Provozní doba kluziště je ve všední dny od půl třetí odpoledne do deváté večerní. Dopoledne jsou vyhrazena pro žáky prostějovských škol. O víkendech se bude bruslit od deváté ranní až jednadvacáté hodiny večerní.