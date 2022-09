Za vším hledej ženu a peníze. "Vsadil jsem se s kolegyní herečkou Luckou Vojtovou a vznikl projekt FORMA do FILMU. Jde v něm o to, že pokud do konce roku nebudu mít kondici podle jejích představ, bude mě to stát dvacet tisíc korun," směje se Batěk s tím, že cvičí každou volnou chvilku.

Peníze dostanou děti v dětských domovech.

"Natočili jsme minisérii o našich cestách republikou. Výtěžek a také peníze ze sázky dostanou děti z dětských domovů. V případě, že sázku vyhraji, dvacet tisíc zaplatí jeden z partnerů projektu," dodává herec, jenž si plumlovský kemp oblíbil.

"Pozvali jsme ho na náš Sraz kreslířů a humoristů. Panorama plumlovského zámku Petra uchvátila a slíbil, že se bude vracet. Teď přijel poprvé a myslím, že rozhodně ne naposledy," sdělil známý humorista Jan Tatarka.

Premiéra filmu Cirkus Maximus v hlavní roli s Janem Přeučilem a Tomášem Matonohou, bude mít v českých kinech premiéru v listopadu.