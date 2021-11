Když se řekne Kladky, co se vám vybaví?

Rodná obec, ve které jsem prožil celý život.

Čím myslíte, že jsou Kladky zajímavé?

Kladky byly v minulosti takzvanou střediskovou obcí. Měli jsme zde devítiletou základní školu, zdravotní středisko, dva obchody a veškerou další infrastrukturu. V současnosti obec funguje obdobně, jako v době předchozí.

Obec se nachází prakticky uprostřed lesů…

Turisticky jsme zajímaví hlavně díky krásné krajině v okolí. Dovolím si říci, že okolní příroda je místy i panenská. Například zde máme osadu Bělá, která je těžko dostupná, ale úplně nedotčená současným způsobem života. Jsou zde zajímavé turistické cíle, jako Vežnické údolí, Přírodní park Kladecko a samozřejmě lyžařský areál.

Právě díky lyžařskému areálu jsou Kladky známé po celé Moravě, že?

Ano, jsme jedinou fungující sjezdovkou na Prostějovsku. Na Skiareál jsme hrdí. Jsme vděční naším předchůdcům, že na počátku osmdesátých let vybudovali malý kotvičkový vlek. My jsme navázali na jejich práci tím, že jsme vybavili areál novou moderní technologií a zasněžovacím systémem. Říkám my, protože jsem sám členem sokola a budování areálu jsem se s kolegy aktivně podílel.

Stojí údržba areálu obec peníze?

Investovat se do areálu musí. Obec se snaží finančně majitele areálu TJ Sokol Kladky podporovat.

Kolik vlastně máte v obci spolků?

Máme TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Svaz ochránců přírody a Myslivecké sdružení. Pod TJ Sokol patří fotbalový oddíl, turistický oddíl a lyžařský oddíl. Hasiči jsou velice důležitou složkou, která pomáhá při všech kulturních akcích a prakticky všem, co je v obci potřeba. Zajímavostí je, že máme i novou smlouvu s obcí Vysoká z Pardubického kraje, že případný výjezd zajišťuje naše zásahová jednotka.

Vyjmenoval byste nejvýznamnější investice za dobu vašeho starostování?

Já jsem přebíral obec krátce po plynofikaci. To znamená, že s určitým dluhem. Začali jsme opravami osvětlení, zdravotního střediska nebo obecními komunikacemi. Velkou akcí byla přístavba základní školy. Vybudovali jsme i garáž pro hasičské vozidlo. Naše jednotka je zásahová s označením JPO III. Podařilo se nám pro hasiče sehnat zánovní Tatru 815. Jako husarský kousek považuji opravu krajské komunikace z Ludmírova do Kladek.

Proč husarský?

O opravu jsme žádali prakticky po celé moje volební období. Cesta byla v příšerném stavu, byla jednou z nejhorších v celém kraji.

Novotou voní i obecní úřad…

Jedná se o obecní dům. Původně v něm kromě obecního úřadu, obřadní síně a knihovny, sídlila pobočka České pošty nebo spořitelny. V posledních letech ale budova chátrala, byla z části nevyužitá. Podařilo se nám ji opravit v loňském roce a vedle sídla obecního úřadu nebo knihovny disponuje i krásným společenským sálem.

Mají lidé zájem bydlet v Kladkách?

Ano, mají. Od majitelů bývalé Moděvy jsme odkoupili starý objekt a z něj udělali bytový dům s devíti sociálními byty. Dále jsme vybudovali devět stavebních parcel, které jsme i zasíťovali. Všechny jsou vyprodány a staví se na nich rodinné domky. Zájem o stavební parcely ale aktuálně nejsme schopni naplnit.

Jsou u vás i chalupáři?

Máme okolo sedmdesáti rekreačních objektů. Jejich majitelé jsou z Brna, Olomouce nebo Prostějova. Pozitivní je, že se z původních chalup stávají postupně objekty k trvalému bydlení. Zvyšuje se nám tak počet stálých obyvatel.

Co vás naopak čeká v nejbližší budoucnosti?

Chtěli bychom dodělat část chodníků podél opravené silnice. Máme v plánu opravu schodiště před kostelem včetně příjezdové komunikace ke hřbitovu a parkoviště. Rádi bychom s tím začali už v příštím roce.

V hlavě se vám určitě honí i myšlenky na nějaký vzdálenější projekt, že?

Máte pravdu. Mým snem je vybudovat na nejvyšším místě katastru, nad skiareálem rozhlednu. Kopec, na kterém by měla stát, se jmenuje Zahálkovy skalky. Mí rodiče pamatují, že tam kdysi rozhledna stála. V současnosti si tvoříme nějakou vizi, jak by měla vypadat.