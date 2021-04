"Toalety v našem kině již měly svůj zlatý věk za sebou, proto jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat jejich rekonstrukci. Náročného úkolu se perfektně zhostil městský Odbor rozvoje a investic a podle návrhu stejného architekta, který stojí za realizací kinokavárny, to řemeslníci vzali doslova a do písmene od podlahy," informuje ředitelka kina Barbora Kucsa Prágerová a dodává: "Realizace je možná díky financování města."

Architekt Martin Hrdina navrhl toalety v designu navazujícím na zbytek prostoru, rozhodně tedy je na co se těšit.

„V tyto dny probíhá v kině tak čilý stavební ruch, že jsme rádi za občasný homeoffice. Zvuk bouracích kladiv rezonující celým kinem si s online konferencemi příliš nerozumí," přibližuje ředitelka s úsměvem práce v kině.

Místo i pro dětské dílničky

Vedle toalet dochází i k dalším interiérovým úpravám. V duchu návratu k podobě kina ze šedesátých, respektive sedmdesátých let byl odstraněn zrcadlový podhled a vznikl tak nový prostor, plánovaný jako zákoutí pro realizaci dětských dílniček a dalšího doprovodného programu.

Co chtějí na úvod promítat?

"Konec rekonstrukce je plánován na konec května. Doufáme, že budeme moci co nejdříve přivítat návštěvníky, aby se vrátili nejen na filmy, ale i do nové kavárny a prohlédnout si opravené foyer a další prostory. Mezi prvními snímky, které chceme v kině uvést, budou filmy jako animovaná disneyovka Raya a drak, očekávaná česká komedie Matky nebo pokračování hororu Tiché místo," těší se ředitelka s tím, že je otázkou, nakolik je však nyní možné počítat s konkrétními daty konkrétních titulů. "Je to ve hvězdách," mírní nadšení Kucsa Prágerová.

Na virtuální vlně

Kino se ovšem nezabývá pouze rekonstrukcí, jako většina kin během pandemie dočasně přešla do podoby virtuálního online kina. Nyní si diváci mohou vybírat ze dvou platforem, a to Moje kino LIVE a #kinaspolu. Obě platformy fungují na stejném principu, kdy po zaplacení vstupenky přijde divákovi do e-mailové schránky odkaz na virtuální kinosál a na vybraný film se tak může dívat z pohodlí svého gauče. Nákupem lístku mohou diváci mimo jiné podpořit své oblíbené svatostánky kinematografie.

Platforma #kinaspolu navíc nyní, do 25. dubna, uvádí týden francouzských filmů pod názvem Crème de la Crème. Dramaturgie přehlídky, která se soustředí na nejnovější francouzské filmy, nabídne žánry od originálních komedií až po romantická dramata. V následujícím týdnu se mohou diváci těšit na blok filmů, které byly oceněné Oscary nebo na film Chlast, který je pro tento rok na Oscara nominovaný.

Kino Metro 70 tak i nadále zůstává ve virtuálním online provozu, ale i přesto nepolevuje ve svých aktivitách a chystá se na opětovné otevření.