"Diváci si budou moci s režisérem i herci popovídat, zeptat se jich na to, jak se tvořil film o kontroverzním tématu – promlčených vraždách," zve v pátek do kina Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka kina Metro 70.

"Je to první film v československé kinematografii, který se odehrává téměř v reálném čase. Žádný jiný film se dějově neodehrává tady a teď," říká jeho režisér Robert Sedláček a herec Igor Bareš doplňuje: "Ve filmu je skvělá ta jednotná linka času. Při sledování cítíte ten časový tlak, který udržuje diváka po celou dobu v totálním napětí."

VIDEO: Městský ples roztančil Národní dům, s nahou nymfou i hosty v kostýmech

Ve foyer kina budou umělci k dispozici. "Dorazit by měli režisér Robert Sedláček, herci Igor Bareš, Michal Dalecký, Justin Svoboda a Karel Jirák. Od 17 hodin budou mít zájemci možnost se s nimi osobně setkat," sdělila ředitelka kina s tím, že samotná projekce filmu začíná v 17.45 hodin.

Návštěvníci, kteří do kina v ten den zamíří, budou mít šanci získat nový iPhone, filmový plakát s podpisy Karla Rodena a Báry Bočkové, víno ze speciální edice Karla Rodena s jeho podpisem a další ceny od generálního partnera filmu firmy Tera.

Thriller Promlčeno je mezinárodně oceňovaný napínavý snímek, který si odvezl ceny například z festivalu v New Yorku, Los Angeles, Stockholmu a dalších.

SOUTĚŽ O LÍSTKY

Prostějovský deník ve spolupráci s kinem Metro 70 připravil soutěž o volné vstupenky na páteční projekci filmu Promlčeno. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Celkově je připraveno deset volných vstupenek. Autor každé páté správné odpovědi získá 2 volné vstupenky.



OTÁZKA: Jaký další film Roberta Sedláčka půjde do kin?



Správné odpovědi zasílejte na e-mail: zdenek.vyslouzil@denik.cz do předmětu uvádět SOUTĚŽ: PROMLČENO.

Uzávěrka soutěže je ve čtvrtek 28. dubna 2022 do 18 hodin.