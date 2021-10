Budoucnost budovy není spojena s filmovou projekcí. "Rozpohybovat budova kina je pro naše město nereálné. Je krásné, že spravíte všechny objekty, které dříve sloužily. Skutečností ale je, že pak všechny nesou vysoké náklady na údržbu a provoz," má jasno konický starosta Michal Obrusník.

Chodily tam celé generace. "Do kina jsem chodil pravidelně, navíc s mým dědou, který tam promítal. Takže jsem s ním chodil do kabinky a filmy sledoval s ním, přímo z promítací kabiny. Jako malý kluk jsem sledoval jak děda mění ty kotouče s páskou a pomáhal mu přetáčet filmy," vzpomíná na své dětství Petr Ullmann s tím, že celé víkendy trávil v kině.

Kino v Konici chybí. "Už jako malé dítě jsem hrozně ráda chodila do kina na nedělní promítání. Postupem času jsem chodila i v sobotu večer. Na jednom filmu jsem byla dokonce i dvakrát. Byl to Kamarád do deště," usmívá se další z pamětníků Lucie Svačinová.

Interiér byl moderní a v budově se dalo i posedět.

"Kino bylo krásné a na tu dobu moderní. Byl tam i balkón a nahoře se prodávalo v kinobaru občerstvení," popisuje Ullmann a potvrzuje, že do kina chodilo hodně lidí z celého Konicka.

"Jakmile jsem byla starší, začala jsem navštěvovat i bar, který se v kině nacházel. Jako místní rodák můžu říct, že v Konici kino chybí. Jelikož mám děti a pokud chci do kina, tak musíme do Prostějova nebo Olomouce," uvádí Lucie Svačinová.

Návrat starých časů se neuskuteční.

"Mně by se hodně líbilo, kdybychom sehnali investora, který by z budovy kina udělal například penzion nebo ubytování hotelového typu. To nám v Konici chybí. Myslím, že by se u nás penzion uživil. Jedná se moji vizi, kterou musí posvětit zastupitelstvo," komentuje aktuální stav starosta.

Kino bude, ale o kousek vedle. Promítat se bude v nově zrekonstruované sokolovně, dnešním komunitním centru.

"Měla by tam vzniknout kinokavárna. Na stěně je už instalován držák na promítací zařízení. Technologii máme zakoupenou a předpokládám, že ještě letos se do Konice vrátí kino," uzavírá Michal Obrusník.

KINO V KONICI

První kinematograf byl zřízen v sokolovně roku 1924. První promítání se zvukovou aparaturou se uskutečnilo v roce 1934. V roce 1957 se začalo se stavbou budovy nového kina. První film byl v novém kině promítán 24. června 1960, jmenoval se První parta. Kino bylo upraveno i na promítání širokoúhlých filmů.

(zdroj: Konice v datech 1200 – 1989, Anna Kučerová)