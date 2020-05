"Pandemie se nás dotkla asi tak, že vyrábět můžeme, ale nemáme komu prodávat," krčí rameny Zdeněk Palíšek a pokračuje: "Právě teď na jaře jsme objížděli jarmarky. Nebylo jich moc, ale patřily k těm největším v republice. Jednalo se o akce přes pět tisíc lidí. Vůbec nepočítáme s tím, že by se letos ještě nějaké podobné akce konaly."

Vyhlášení nouzového stavu manželskou firmu nevystrašilo.

"Původně jsme si říkali, že po měsíci to pomine a ty největší akce stihneme. Postupně jsme si to začali uvědomovat a ani dnes už netušíme, kdy se může všechno vrátit do starých kolejí. Kdy budeme moci opět začít prodávat," zamýšlí se Zdenek Palíšek a doplňuje: "Nevíme, jestli v září, které je pro nás druhým stěžejním obdobím, ty jarmarky vůbec budou."

Dělat na sklad nás nebaví

Výroba se však v Křenůvkách nezastavila a něco se i prodává.

"Začali jsme naše výrobky prezentovat na sociálních sítích. Musím říci, že nám v začátku pandemie podpořili hlavně kamarádi. Objednávali si keramiku na zakázku. Takové výrobky jsou mnohem pracnější, ale byli jsme za ně rádi," popisuje svízelné období Zdenek Palíšek.

Internetový prodej však není ten pravý.

"Je to jiné. Když prodávám na stánku a vidím přímo, jak si zákazník vybírá, co se mu líbí, je to úplně jiná zpětná vazba, než když to člověk jen zabalí do papírové krabice," líčí své pocity Marcela Palíšková a dodává: "Trochu se vytrácí motivace. Dělat na sklad nás nebaví." Manžel však hlavu nevěsí a říká: "My ale naštěstí na sklad vyrábět můžeme. Pekaři nebo zelináři ne."

Vlastní výstava na zahrádce

Jít naproti osudu, to je v povaze manželů Palíškových. "Když mohly otevřít zahrádky hospody, já si otevřu svoji zahrádku. Sice jen nakrátko, ale otevřu," usmívá se Palíšek a pokračuje: "Pozval jsem tři kamarády řemeslníky a uděláme vlastní prodejní výstavu. Bude to v sobotu 23. května přímo u nás doma v Křenůvkách."

Na výstavě se bude nabízet výhradně originální keramika. "Budeme vlastně čtyři výrobci, každý má svůj osobitý styl. Jedná se o kamarády, nebereme se jako konkurenti," popisuje Palíšek.

Hrníčky pro muže

Dlouhá doba přinesla i jeden originální nápad.

"Říkal sem si, že by se mělo něco vyrobit i pro chlapy. Když vidím, jak se většinou jako doprovod svých partnerek nudí, tak jsem vymyslel edici přímo pro muže," začal Palíšek a pokračuje: "Nabídku jsme rozšířili o hrnky s motivy starých vozidel a motocyklů. Výhradně se jedná o naše české technické skvosty."

Většinu pánů staršího data narození tak jistě osloví například Jawa 21 nebo Škoda 1000MB nebo Velorex na vlastním hrnku na kafe.

O kvalitě práce manželů Palíškových svědčí i celá řada ocenění. V minulosti například jejich výrobky získaly medailové ceny na vyhlášeném Hrnčířském jarmarku v Kunštátu.