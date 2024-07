"Těšte se na tři dny naplněné skvělou keltskou hudbou, irskými tanci, keltskými řemesly a boji, workshopy a přednáškami, keltskou spiritualitou, živým keltským divadlem, dobrým jídlem, pivem a medovinou… Hlavně ale krásnou atmosférou, kterou je Keltská noc Plumlov známá po celou dobu její existence," zve všechny milovníky kultury Tomáš Somr, zakladatel unikátní akce.

Novinky i osvědčené stálice

Program Keltské noci nabízí tradičně zajímavou hudební i taneční všehochuť. "Z novinek mohu například zmínit Irish Elements The Show. Mezinárodní soubor předvede hodinovou tanečně-hudební show. Skupinu tvoří tanečníci, kteří se osobně účastnili slavných světových projektů Lord of the Dance a Riverdance," vypíchl jednu z novinek Somr. Podívejte se:

Přijedou i piráti ze Sevilly

Keltská noc 2024

KDY: čtvrtek 18. až sobota 20. července, od 13 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 590 korun (jednodenní), 890 (dvoudenní), 1150 (třídenní)

Žralok se může poprvé těšit i na Groggy Dogs, španělské rockery. "Hrají zemitý rock na bázi starých irských hospodských a námořnických songů," doplnil šéf festivalu.

Premiéru na keltské noci si odbyde i nový projekt skvělé holandské multiinstrumentalistky a zpěvačky Loes van Schaijk Band.

Hrát se bude i divadlo

"Další novinkou bude živé divadlo s názvem Nevěsta pro Paddyho, v podání divadelního spolku z Poličky," potvrdil hudebník z Prostějova.

Chybět nebudou ani štamgasti. Stálicemi Keltské noci jsou prakticky od začátku irští Sliotar, Celtica Pipes Rock z Rakouska, italští Cisal Pipers, maďarsko – rumunská parta Selfish Murphy nebo Poláci Celtycki Wroclaw.

Oficiální pozvánka Keltská noc Plumlov 2024:

Domácí nezůstanou pozadu. "Vystoupí i české a moravské stálice: Tomáš Kočko a Orchestr, České Srdce, Deloraine, Bran, Vintage Wine, Quanti Minoris, Happy To Meet, Malemirish, Gwalarn, Hakka Muggies, Wolfarian, Emerald Shine, Barbar Punk," vyjmenoval Somr.

Zajímavý doprovodný program

Keltská noc není jen hudebních skupinách, ale návštěvníky potěší i soubory irských tanečníků. Své umění předvedou polští Eriu a tuzemské soubory Démáirt a Fiach Bán.

Keltská noc Plumlov 2023:

Keltská noc Plumlov, 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

O keltská řemesla se opět postará a svůj keltské tábor rozvine skupina Latenart. Ohňové show provede tradičně mistr Akáda a jeho skupina Ohně, meče, blesky."Je zřejmé, že se máte opravdu na co těšit, všichni účinkující a realizační tým Keltské noci se těší na všechny z vás," uzavírá Tomáš Somr.