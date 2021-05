Rozhodnutí muselo padnout.

"Mnoho měsíců jsme doufali, byli ve střehu, sháněli informace, ale je to bezútěšný boj podobný rčení o hrachu na stěně. Máme na stole všechna ´pro i proti´ a stav je bohužel velmi převážený na jednu stranu a nemusíme zdůrazňovat na kterou…," krčí bezmocně rameny Tomáš Somr, hlavní organizátor Keltské noci, jenž dodává: "Nejasností a otazníků je stále tolik, že už nemůžeme dále otálet s rozhodnutím a čekat na zázrak."

Hudební festival, na který se do plumlovského kempu Žralok sjížděly kapely a jejich příznivci prakticky z celého světa, se tak stejně jako v loňském roce neuskuteční.

"Diagnóza bohužel zní. Keltská noc 2021 se přesouvá na rok 2022. Měla by se uskutečnit 22.-23. července 2022," informuje Somr a doplňuje: "Program by měl prakticky stejný jako byl předběžně domluvený na letošek. Většina účinkujících již tento přesun na příští rok potvrdila."

O osudu Josefkolu se rozhodne v půlce června

Z dalších větších regionálních akcí se zatím žádná oficiálně neruší, ale pořadatelé jsou v nejistotě. Například Josefkol v Čechách pod Kosířem, jenž je unikátní přehlídkou historických řemesel, kostýmů, kočárů a především lidské píle, je zatím v plné přípravě.

"Situace je podobná jako v loňském roce, kdy jsme museli nakonec Josefkol zrušit. Připravujeme se, máme daný termín na víkend 24.-25. července, ale za současných podmínek bychom ho uspořádat nemohli. Stále není jasně dané, kolik lidí by se mohlo zúčastnit," komentuje duchovní otec akce Václav Obr a dodává: "Nejzazší termín, kdy se definitivně rozhodneme je polovina června, dál už čekat nemůžeme."

Musíme doufat, zní z Konice

V Konici s koncerty zatím počítají, termíny jsou potvrzené.

"Zatím jsme v nejistotě, ale plánovat se musí. Zatím máme v plánu dvě akce. V pátek 11. června by měly být Legendy a v sobotu 26. června koncert Traktoru. S kapelami jsme domluvení, uvidíme jaké budou podmínky pro pořádání," říká Tomáš Mamut Grepl z pořádající agentury a dodává: "Legendy bychom mohli vtěsnat do pěti set lidí, s Traktory jsme dohodnutí, že by to ještě šlo v módu do tisíce návštěvníků. Musíme doufat."

Hanácký máj? Věříme

Ochotníci by měli dorazit v červnu. Největší přehlídka amatérských divadelních souborů v podobě Hanáckého divadelního máje v Němčicích nad Hanou, má náhradní termín v týdnu od 22. do 27. června.

"Termín jsme posunuli a zatím věříme, že se Hanácký divadelní máj uskuteční. Podmínky se mění prakticky každý týden, tak čekáme, že by to mělo vyjít," říká němčická kulturní referentka Helena Spisarová.

Jedinou definitivně odpískanou velkou akcí letošního léta je tak Keltská noc. V souvislosti s vládními nařízeními a omezeními, se však mohou postupně přidávat i další organizátoři.