Keltská noc ovládla na tři dny Kemp Žralok v Plumlově. Mezinárodní hudební festival bavil tisíce fanoušků uctívající tradice Keltů, Vikingů a pohanských božstev. Proudem tekla medovina, pivo, víno, na rožních se otáčela prasata a do rytmu originální hudby se vlnily všechny generace.

"Keltská noc má svou nenapodobitelnou atmosféru. Vždycky je tu spousta velmi kvalitních kapel, potkáte spoustu známých, které vidíte jednou za rok. Do Žraloka jezdíme roky a vždycky si to užíváme," komentovala Jana, žena středního věku ze západních Čech.

Páteční večer rozžhavil Tomáš Kočko

Vrcholem podvečerního programu druhého festivalového dne byl tradičně Tomáš Kočko se svým orchestrem. Na jeho vystoupení se nahrnuly před podium davy, že by jehla nepropadla."Parádní představení. Oni to zkrátka s lidma umí. Umí hrát, zpívat a ještě je vidět, že je to baví, stejně jako jejich fanoušky. Skvělý zážitek," smála se udýchaná žena okolo třicítky.

Podívejte se na unikátní představení:

Keltská noc Plumlov 2024, 2. díl videa, Tomáš Kočko | Video: Zdeněk Vysloužil

Keltská noc není jen přehlídkou hudebních skupina a souborů, ale i neotřelou módní přehlídkou. Mnozí návštěvníci se v kempu a blízkém okolí pohybují v originálních hábitech a průvodním znakem jsou všude přítomné úsměvy.

Keltská noc napsala o víkendu své 21. pokračování a opět potvrdila, že se jedná o jednu z největších a umělecky nepovedenějších akcí svého druhu na území České republiky.