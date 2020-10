Krajské volby rozhodly, že se do zastupitelstva nedostala ČSSD a tím pádem i vy…

"Můžeme to nazvat i smůlou, protože ten počet hlasů, který nám chyběl byl opravdu nepatrný. My se ale už pět let jako strana potácíme s nějakými věcmi, které by se teď měly hodit za hlavu a udělat by se měla tlustá čára. Myslím, že jsme opustili komunální politiku v malých obcích a to je základ, který nám chybí."

Vy sám jste byl na kandidátce jako třetí v pořadí, ale díky preferenčním hlasům jste poskočil na první místo. Těší vás alespoň tohle?

"Samozřejmě, že to vnímám a jsem rád, že mi voliči dali důvěru. To ale není ten důvod proč to dělám. Mě celkově hodně mrzí, že sociální demokracie bude v zastupitelstvu chybět. Myslím si, že právě tenhle náš článek tam bude chybět. Jedná se o můj osobní názor a každý si o tom může myslet co chce. Podle mě totiž pravicovou politiku už v republice nedělá nikdo."

Sám jste sportovec, berete tak i výsledky voleb?

"Já jsem optimista. Tak jak jsem bral život i sport, tak vím, že porážky nejsou nekonečné. Vždycky je potřeba poctivě makat, trénovat a bojovat. Pak se podle mě výsledek zase dostaví. Všechno, každý obor je jen o poctivé práci."

Z placeného politika jste se rázem stal ´pouze´ neuvolněným 1. místostarostou…

"V rámci našeho města – Kostelce na Hané budu pořád aktivní. Já jsem se v Kostelci narodil, žiji tam a považuji se za velkého patriota. Komunální politika je pro mě momentální prioritou."

Preferenční hlasy i zkušenosti, by mohly být zajímavým doporučením pro přestup jinam. Neuvažoval jste o změně stranické příslušnosti, po vzoru některých svých nejmenovaných kolegů?

(úsměv) "Rozhodně ne. Musel bych si nafackovat! Myslím si, že to je otázka celkového charakteru člověka. Já jsem nikdy v žádné jiné straně nebyl a mohu jednoznačně říci, že ani nikdy nebudu. Dokud bude sociální demokracie nějakou formou fungovat, tak tam budu."

Dostal jste nějakou konkrétní nabídku?

"Nedostal. Oni mě všichni tak nějak znají a myslím, že kvůli tomu by mě ani nikdo neoslovoval. Budu se opakovat, považuji se za patriota a nejsem skokan, abych skákal po vzoru mých některých bývalých spolučlenů."

Teď vám skončí úvazek na kraji, co budete vlastně dělat?

"Řeknu to úplně jednoduše, budu pracovat. Jak mi říkal jednou jeden můj dobrý kamarád, hlavu a ruce ti nikdo nesebere. Ty mi zůstaly, tak si myslím, že to zvládnu i teď. Vždycky jsem se dokázal o rodinu postarat a nemyslím si, že bych to nezvládl i v nejbližší budoucnosti."

Na původní pozici kuchaře se vracet nehodláte?

(smích) "Těžko říct… Možná bych se do toho drilu dokázal vrátit, ale asi se k plotně vracet nebudu."

Znamená to tedy, že jste na politiku nezanevřel?

"Ne, vůbec. Blíží se parlamentní volby a já bych do toho boje rád šel. Pokud dostanu důvěru, budu kandidovat. Krajské volby nám ukázaly určitý směr, já osobně vím, od čeho se odrazit. Automaticky budu figurovat i na kandidátce v Kostelci na Hané. Tam chybět nemůžu, to je pro mě prioritou."