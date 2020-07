„Registrace je tím směrem,“ ukazuje dívka v triku označující pořadatelský tým mladému, usměvavému muži. Než jej ale pustí do uzavřeného prostoru určeného pouze závodníkům, změří mu teplotu. Je to jedno z mnoha hygienických opatření, ke kterým pořadatelé přistoupili kvůli neustálému strachu z šíření pandemie nového typu koronaviru.

Čas utíká, start se pomalu blíží, všude panuje dobrá nálada. A pak to přichází. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Závod začíná. Po následující dva dny bude Kroměříž patřit vyznavačům Spartan race. Mezi závodníky, kteří se postaví na start nebudou chybět ani Američané, Mexičané, Španělé, Slovinci a další. Největší podíl však tvoří domácí Češi a hned za nimi Slováci.

„Přijeli jsme z Bratislavy,“ říká Radoslav Zrubec.

Závod běžel společně s dcerou Kristýnou a Patrikem.

„Byla to pro mě premiéra. Nedal jsem pouze jednu překážku,“ přiznává se Zrubec.

Registraci na závod dostal on a děti na Ježíška od manželky.

„Já běhám pravidelně. Kroměříž jsem se však rozhodla vynechat,“ říká Martina Přecechtělová, která manžela Radoslava a děti Kristýnu s Patrikem tímto nezvyklým vánočním dárkem obdarovala.

„Závod v Kroměříži je úplně jiný, než všichni ostatní. Je to ovlivněno koronou. Chybí tu překážky, které by na Spartan race měly být. Ale pořadatelé za to nemohou,“ má pochopení Martina. Vadí jí však i to, že je závod zasazen do města, nikoliv do přírody. „Je to nezvyklé. A nelíbí se mi to. Ani mě nemrzí, že jsem neběžela,“ má na to jasný názor Martina Přecechtělová, která pochází z nedalekého Prostějova.

Nadšením však doslova sršil Tomáš Vokřál z Kolína. I on si v Kroměříži odbyl svou premiéru. „Chodím trénovat, takže se nebojím, že bych měl zítra problém vstát z postele. Akorát jsem se těšil na vodní překážku a bláto. Ani jedno nakonec kvůli koroně být nemohlo,“ smutní Tomáš Vokřál.

Další dvě pestré fotogalerie ze závodu

Kompromisy kvůli covidu

Marek Dopita z kroměřížské skupiny Spartanu přiznává, že koronavir vzhled tratě ovlivnil. „Závod hodnotím celkem pozitivně. Museli jsme udělat nějaké kompromisy kvůli covidu. Trať nevypadala tak, jak jsme původně chtěli. Muselo se zrušit plavání. Stejně tak se rušilo bláto a další,“ objasňuje Marek Dopita.

„Paradoxně však starty po 50 místo 250 závodnících, ke kterým nás donutila hygienická opatření, mi přišly jako lepší varianta. Lidé se víc roztáhli po trati,“ nachází Marek Dopita mezi omezeními alespoň nějaký klad. Dopita by byl rád, kdyby se na start závodu v domácím prostředí mohl postavit i za rok.

„Pokud to bude jen trochu možné, rádi si to zopakujeme. Obyvatelé závod sice nepřijali příliš s nadšením, ale rozumím – báli se koronaviru. Věřím, že by podpora byla za rok lepší,“ míní Dopita.

Perlička ze závodu

Závodníky čekalo na trati i jedno malé „překvapení“. Dvojice místních obyvatel seděla před domem na židlích a závodníkům nabízela na posilněnou panáka slivovice či lahvové pivo.

Co je Spartan race?

Spartan vznikl v drsných, zelených horách Vermontu. Na jeho počátku stál Joe deSena, adventure závodník světové třídy.

Spartan – to je sport, komunita, filozofie, trénink a výživový program s každodenními doporučeními, podcast, řada knih, aktivity pro děti, tréninkové vybavení, komunikační kanály, seriál na NBC Sports, online časopis a měřené překážkové závody.

Spartan Race představuje inovativní překážkové závody v celosvětovém měřítku. Ročně pořádáme více než 130 závodů po celém světě - tři základní závodní tratě s rostoucí délkou trati, stoupajícím počtem překážek a vzrůstající náročností. Spartan Sprint (5 kilometrů; 20+ překážek), Spartan Super (10 kilometrů; 25+ překážek) a Spartan Beast (21 kilometrů; 30+ překážek). Tratě jsou protkané překážkami: bahno, ostnatý drát, zdi, lana a oheň. Také nabízí dětské závody (800 metrů – 4,5 kilometru), speciální Spartan závody (pro závodníky s mentálním postižením nebo/a pro hendikepované s vývojovými vadami). Pro ty, kteří hledají další výzvy tu je Hurricane Heat (ve stylu výcvikového tábora) a Ultra (50 kilometrů; 60+ překážek).

Chtěla bych se vrátit a prohlídnout si v klidu město, říká vítězka

Sobotní sprint (závod o délce pět kilometrů, pozn. redakce) v kategorii ženy nad 60 let vyhrála s úctyhodným časem 1:11:29 Vladimíra Kovářová z Písku.

„Vůbec nečtěte, co je na plaketě napsané,“ usmívá se Vladimíra Kovářová a prstem se snaží zakrýt označení věkové kategorie. Závod přitom zaběhla v čase, za který by se nemusela stydět ani kdejaká třicátnice. Za elitními ženami zaostala o pouhých třináct minut.

Jak se vám líbí v Kroměříži?

Město se mi líbí moc. Chtěla bych se sem proto vrátit jako turista, protože teď nebyl prostor na nějaké procházky a objevování. Sice jsme tu i spali, ale před závodem si to člověk tolik neužije.

Jak hodnotíte dnešní závod?

Po organizační stránce to byl nejhorší závod, který jsem zažila. Čekala jsem potupně ve vedru na medaili. Problém byl také s časomírou, nemohla jsem se dostat na start skrz ten propletenec bariér. Nikdo nevěděl, kam má jít.

Pociťovala jste nějak omezení kvůli koronaviru?

Ani ne. Všude byla samozřejmě desinfekce. Ale například zrušené sprchy mi ani tolik nevadily, protože nebyla žádná překážka ve vodě nebo blátě.

Která překážka je pro vás tou nejtěžší?

Jednoznačně hod oštěpem. To dá málokdo.

Vladimíra Kovářová (nar. 1959) zvítězila ve Spartan race Sprint v kategorii ženy nad 50 let také na Lipnu v roce 2018 coby devětapadesátiletá účastnice. Ve stejném roce se postavila i na start závodu v Koutech, kde skončila v kategorii Open ženy na 61. pozici.