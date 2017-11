Kde a kdy se budou na Prostějovsku rozsvěcovat vánoční stromy? Podívejte se

Děti usedly do lavic, vzaly tužku a pustily se do práce. Ve tři čtvrtě na deset nastala v kralické základní škole úplně normální hodina. Tedy nebýt jedné věci: do lavic neusedly děti školou povinné. Naopak - vyzkoušeli si je předškoláci, kteří zatím o učení mohou jen snít. Už dopředu si ale díky projektu Školička zjistí, co je při vyučování čeká a nemine.