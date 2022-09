Naposledy se stala jedním z hlavních témat pravidelného jednání zastupitelstva, posledního ve stávajícím volebním období.

Vedení města představilo zastupitelům Studii proveditelnosti, která navrhuje komplexní přestavbu objektu KaSka. Důvodem rychlé akce je možnost získání dotace.

"Ministerstvo kultury vyhlásilo 11. července 2022 dotace na kulturní a kreativní centra. Jedná se o jednu z možností, jak získat dotaci. Spěchali jsme, protože termín podání žádostí je 12. září 2022," zdůvodňoval zastupitelům náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011). "Pro Olomoucký kraj činí celková výše dotace 170 milionů korun," dodal primátor František Jura.

Proměna prostějovského KaSka se rýsuje

Autorem studie je prostějovská společnost Cad projekt plus. Na přímý dotaz zastupitele Jana Navrátila (Změna pro Prostějov) se ukázalo, že zakázka neprošla finančním výborem a nebylo ani vypsáno výběrové řízení.

"Měli jsme už od dané společnosti studii v běhu, předělávali jsme ji tak, aby vyhovovala dotační výzvě. Nebýt toho, nestihli bychom žádost podat," vysvětloval Rozehnal.

Mimořádné radniční listy vyjdou před volbami. Další podraz, zlobí se opozice

Jedna firma

Opozice s podáním žádosti souhlasí, ale zvedá varovný prst.

"S žádostí o dotaci souhlasím, ale to je asi tak všechno. Není pravda, že by na vypracování studie bylo málo času. Rekonstrukci KaSka už řešíme dva roky. Nechápu proč nebyla vypsána architektonická soutěž. Už bychom dávno studii měli. Takhle nám to dělá jedna firma a my nevíme, jestli to je dobře nebo špatně," komentoval například Aleš Matyášek (Na rovinu!).

V podobném duchu hovořili i další.

"Souhlasíme s podáním žádostí o dotaci. Já jen doufám, že představená vizualizace nebude tím, jak bude KaSko vypadat. Projekt není součástí dotace, stejně jako rozpočet," uvedl k tématu Petr Ošťádal (Na rovinu!).

Kasko, nová tržnice a parkovací dům. Revitalizace centra spolkne 300 milionů

Basket v kulturáku?

Jednou z podmínek dotace je i sportovní využití.

"Dost dobře si nedovedu představit, že by se tam hrál basket nebo florbal. Nejedná se přece o nějakou sokolovnu v Horní Dolní, ale společenský dům ve středu města," prohlásil Tomáš Peka (Na rovinu!).

Veřejně představená studie je tak trnem v oku.

"Nejedná se o chatku v kempu, ale investici na dalších šedesát let. Takovým způsobem se podobné věci opravdu dělat nemají," má jasno Petr Lysek (Piráti) a vyjádřil tak prakticky názor celé opozice.

Jak dál s pozemky za prostějovskou nemocnicí? Téma rezonuje i před volbami

Pro schválení Studie proveditelnosti a podání žádosti o dotaci na projekt Přestavba KASC na kulturní a kreativní centrum nakonec zvedlo ruku všech dvaatřicet přítomných zastupitelů.