Vyhlížený dokument o olomouckém Terminátorovi jde do kin. Fanoušci se mohou s jeho aktérem, slavným zápasníkem MMA Karlosem Vémolou, potkat v jeho rodné Olomouci v rámci předpremiéry filmu s názvem „Karlos“ v olomouckém multikině.

Trénink s Karlosem Vémolou v olomoucké sokolovně | Video: DENÍK/Martin Dostál

Slavnostní promítání za účasti zápasnické hvězdy je na programu v olomouckém kině CineStar v neděli 21. ledna ve 20 hodin. Ještě před tím se v obchodním centru OlomoucCity Karlos Vémola setká s příznivci na autogramiádě (od 19 hod).

Karlos Vémola, první Čech, který to dotáhl do slavné americké organizace elitních bojovníků UFC, začínal svou zápasnickou cestu v olomoucké sokolovně. Již v rozjezdu své úspěšné kariéry byl přezdíván „Terminátor z Hodolan“.

VIDEO: Terminátor z Hodolan trénoval v roce 2011 se zápasníky v olomoucké sokolovně

Zdroj: DENÍK/Martin Dostál

Devadesátiminutový snímek „Karlos“ mapuje 15 let jeho sportovního i privátního života. Diváky nechá nahlédnout do soukromí už při svých světových začátcích v Londýně, kde závodil coby kulturista nebo se živil jako vyhazovač v klubech, sleduje i jeho vztah s manželkou Lelou.

Film režíroval Michal Samir, který má za sebou například životopisný seriál Iveta o zpěvačce Ivetě Bartošové.

Trailer k filmu Karlos

Zdroj: Youtube

Na zajímavé události z Vémolova života se mohou diváci podívat v kinech od 25. ledna, kdy bude mít „Karlos“ oficiální premiéru.

Na předpremiéru si lidé mohou zajít v neděli 21. ledna do olomouckého CineStaru, kde jsou na programu promítání ve dvou sálech (ve 20:00 a 20:30 hodin).



Dokument Karlos bude k vidění i v Premiere Cinemas v Galerii Šatovka od 25. ledna každý den od 19 hodin nebo v Cinemaxu v Olympii v rámci předpremiéry 24. ledna ve 20 hodin a poté každý den ve třech časech.

Daňové úniky nebo nelegální chov zvířete

Osmatřicetiletý rodák z Olomouce Karlos Vémola je šampionem polotěžké váhy a bývalým šampionem střední váhy OKTAGONu (největší Česko-Slovenská organizace pořádající turnaje bojových sportů, pozn. red) a držitel několika titulů ve střední a poloměkké váze v anglických a jiných českých organizacích.

Za sebou má ale i pár nepříjemných záležitostí, jako například půlroční pobyt za mřížemi v Londýně za daňové úniky. Koncem loňského roku byla zápasníkovi ze soukromého chovu odebrána bílá tygřice Ramba.

Rozchod sledovaný kamerou

Sám Vémola říká, že do přípravy dokumentu šli s režisérem naplno. Ve snímku „Karlos“ proto nechybí ani palčivá období, která zápasník v průběhu let prožíval.



„Není to jen o tom, že jsem měl kamery všude, když jsem třeba prohrál zápas. Ale když jsem se rozešel s Lelou - měl jsem tam kameru. Měl jsem nemocné děti - měl jsem tam kameru. Byl jsem v nemocnici po operaci - měl jsem tam kameru,“ řekl Vémola, který byl prvním Čechem v prestižní organizaci Ultimate Fighting Championship (UFC).

„Není to úplně dokument, který jsem očekával. Čekal jsem sportovní dokument, ale není tomu tak. Tohle je Karlos. Dokument o mém životě tak, jak ho máte, nebo nemáte rádi,“ uvedl Vémola v časopise Reflex.

