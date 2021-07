Když se řekne Mořice, co se vám vybaví?

"Rodná vesnice. Obec s velkými možnostmi rozvoje, s velkým potenciálem. Dále se mi vybaví kostel, náves a spousta krásných zákoutí."

Považujete demografickou polohu Mořic za výhodu?

"Za mě jako mladého člověka, se jedná o velkou výhodu. Blízkost dálnice činí obec dostupnou. Máme blízko do původních okresních měst, ale i do krajských."

Čím jsou podle vás Mořice zajímavé turisticky?

"Jsme zajímaví historicky a také co se týká přírody. Přímo v centru obce je krásný kostel, barokní perla. Zdobí ho sochy žáků Matyáše Brauna. V centru máme i naučnou zahradu pro děti. Dále máme od roku 2003, dnes už plně zapojené a funkční, biocentrum Mokroš. Zvláště v době covidu se stal Mokroš častým cílem turistů. Místní nadšenci zase opravili starý mlýn. Dělají se tam svatby a oslavy."

Mokroš je lákavou destinací, plánujete jeho další rozvoj?

"Ano, chceme udělat další inovace. Plánujeme revitalizaci mokřadu a dokončení sadu starých ovocných odrůd. Rostou zde oskeruše, moruše nebo i běžné třešně. Nedaleko je boží muka s trnkovou alejí, chtěli bychom tato místa nějak propojit."

Co jste za dobu, kdy jste ve funkci v obci všechno udělali?

"Myslím, že se podařilo změnit komunikaci. Chtěli jsme se přiblížit 21. století. Založili jsme obecní instagram, zmodernizovali obecní webové stránky a začali vydávat jednou za půl rok obecní zpravodaj. Natáčíme i videa s informacemi ze schůzí obecního zastupitelstva. Podařilo se pokračovat v naprosté většině rozdělaných projektů. Loni jsme dodělali jednu část chodníků, uložili jsme kabely veřejného osvětlení a rozhlasu do země. Zbývá nám poslední kabel a ještě letos budeme kompletně vesnicí bez drátů. Zrekonstruovali jsme další část mateřské školy a letos začínáme výstavbu I. etapy víceúčelového hřiště. Máme v realizaci či přípravě letos patnáct projektů, menších i docela velkých. Získali jsme desetimilionovou dotaci na výsadbu prvků územní stability na pěti a půl hektarech."

Jak jsou na tom Mořice s občanskou vybaveností?

"Máme zde hospodu, kde si je možné dát i pizzu. Prakticky nepřetržitě jsou otevřené potraviny na rožku. V létě by se měl otevřít obchod s domácími potřebami. V obci funguje zahradnictví s kyrgyzstánskými trvalkami, je zde spousta truhlářů nebo včelařů. Funguje u nás i pobočka pošty, lékař dojíždí jednou týdně, na zámku je krásná knihovna."

Dokáže mateřská škola kapacitně uspokojit zájem?

"Ve spolupráci s hygienou jsme navýšili loni kapacitu na 21 dětí. Budova dává větší možnosti, až bude zkolaudována přestavba, mohli bychom mít kapacitu mezi 35 až 40 dětmi. Zájem o umístění dětí v naší školce ze strany rodičů je."

Do základní školy jezdí děti z Mořic kam?

"Dojíždějí do Němčic nad Hanou nebo Nezamyslic. Je to dáno i tím, že rodiče vozí děti tam, kam chodili jejich rodiče sami do školy mnohdy."

Spolkový život je na dobré úrovni?

"Spolky se starají o většinu akcí a kulturní život obce. Máme zde dobrovolné hasiče, chovatele, myslivce nebo sokol. Vloni jsme zřídili kulturní výbor, abychom kulturu vytvářeli všichni společně."

Jak jste na tom se stavebními pozemky?

"Chybí nám. Řešíme to tím způsobem, že chceme změnit územní plán. Místo původně plánované průmyslové zóny, chceme daný prostor určit na rezidentní bydlení. Jedná se o soukromé pozemky, ale s vlastníky jednáme a spolupráce je nastavena zatím dobře."

Registrujete zájem o bydlení v Mořicích?

"Ano, od místních i od lidí z okolí a větších vzdáleností."

Co vám v Mořicích chybí?

"Každý starosta ví, za co by utratil desítky milionů. Z dotazníků koncepce rozvoje jasně vyplývají dvě věci, které lidem chybí. Jedním je řešení prostoru bývalé zámecké zahrady. Tam se nalézá koupaliště, které je už minimálně šest let mimo provoz. Druhou věcí je kanalizace, ta nám opravdu chybí. Jsem rád, že to lidé vnímají stejně."