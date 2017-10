Kamiony na jižní spojku nebo ne? Radní ani obyvatelé nejsou jednotní

Dopravní dilema řeší a ještě nějakou dobu budou řešit představitelé Prostějova. Ti budou rozhodovat, zda podniknou vše pro to, aby na jižní spojce, tedy silničním úseku mezi ulicemi Určická a Krasická, budou jezdit také kamiony. Zatím se rozhodli pro další krok ke zprůjezdnění spojky. Rada totiž na svém posledním zasedání rozhodla o pořízení nové studie o hlučnosti.

"Předmětem studie bude nejen měření a hodnocení hluku, ale také vypracování dopravního modelu množství nákladních vozidel, které trasu jihozápadním kvadrantem zvolí. Součástí měření musí také být postup, jak bude řešeno přetížení a jak bude modelováno odlehčení stávající průjezdní trasy," uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Jižní spojka je otevřená pro dopravu sedm let, kamiony sem však z důvodu zákazu hygieniků vjet nesmí.



Radní se ale tento verdikt chystají změnit. I když ani oni sami nejsou jednotní v názoru, zda by měl zákaz vjezdu vozidlům nad dvanáct tun definitivně padnout.

"Názor rady není jednotný. Očekávám, že se zvedne nevole obyvatel. Navíc řidiči kamionů by se na této trase setkali se třemi rondely na třech stech metrech," poznamenal radní Jaroslav Šlambor.

"Město bude mít akorát ostudu"

I na tuto skutečnost pak poukazují i někteří obyvatelé sídliště B. Němcové, které s jižní spojkou sousedí.

"Je hloupost sem pouštět kamiony. Ani ne tak kvůli hluku, ale řidiči to prostě nevytočí na křižovatce. Město bude mít akorát ostudu," řekl si k problému své jeden z nich, Jaroslav Špičák.



Z jiného důvodu si naopak průjezd kamionů po trase nepřeje Dagmar Kaprálová.

"Už je tu dost hustá doprava, lidé nadávají. Kdyby radši nechali postavit cyklostezku do Seloutek," rýpla si lehce žena do radních.

Nové protihlukové stěny?

Mnozí další obyvatelé sídliště B. Němcové a Sídliště Svobody si zase stěžují na hluk a zvýšenou dopravu. Navíc po části cesty, kudy by kamiony měly nově jezdit nejen přebývají rondely, ale naopak chybí protihlukové stěny. Dále přes Čechovice pak jet nemohou vůbec, zde je totiž také zákaz vjezdu kamionů.



Uvolnění zákazu má však také své zastánce. Patří mezi ně třeba předseda dopravní komise rady města Petr Kousal. "Jsem rád za to, že se problém začal řešit. Dopravu, která nyní jezdí především po Plumlovské ulici, musíme rozmělnit. Hluk by se dal odstranit novými stěnami," řekl. Přidávají se k němu ale i někteří další lidé.

"Bylo by jen dobře, kdyby tudy mohly projet i kamiony. Jiným ulicím by se určitě ulevilo," vyjádřil se také Václav Lošťák.



Stavbu a provoz spojky provázejí od začátku komplikace. Už před rokem 2009, kdy se začalo stavět, vznikla proti ní petice. Obyvatelé města s ní však neuspěli. Později kvůli chybějícím dokumentům hrozilo uzavření silnice. Ta byla otevřená v roce 2010, osud kamionů ale také autobusů na ní se však řeší doteď.