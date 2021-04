Desítky kamionů překračují rychlost.

"Trápí nás, že tak malou vesničkou projedou denně desítky kamionů, které si tudy zkracují cestu. Řidiči nerespektují předepsanou rychlost a tím ohrožují především děti, kterých tady nežije málo," popisuje situaci jedna z místních obyvatelek a pokračuje: "Ten provoz je tu hlavně v zimě šílený. To je jeden klaďák za druhým, z pod kol jim odletují kameny, z kaluží stříká špinavá voda na fasády některých domů."

Starosta o problému ví a hodlá ho řešit.

"Přes Ladín vede krajská silnice III. třídy, která je v naprosto havarijním stavu. Je otázkou, jak velký je pohyb kamionů. Mám informaci, že snad v zimním období se tyto vozidla vyhýbají serpentinám v Konici na Litovel a volí raději spojnici přes Ladín. Nakolik velká je četnost těchto vozidel nevím, ale každopádně jsem požádal dopravní úřad, aby vyžádal stanovisko PČR k možnosti instalování omezujícího dopravního značení," sdělil pro Deník konický starosta Michal Obrusník.

Přechod silnici? O život

Místní považují přechod silnice za stezku odvahy.

"V týdnu je téměř nemožné vyrazit s kočárkem na procházku a napojit se na cyklostezku, která vede nad Ladínem směrem od Ponikve. Důvodem je, že silnice k ní vedoucí je plná zmiňovaných kamionů a cesta po krajnici je doslova hazard se životem. Cesta je navíc úzká a rozbitá, chodníky také nejsou v optimální kondici. Člověk si musí dávat pozor a raději se moc blízko k silnici nepřibližovat," komentuje další mladá žena.

Nový chodník? Letos nebude

Chodníky jsou v Konici dlouhodobou bolestí. Ladín není na pořadu dne.

"Chodník v Ladíně by opravdu potřeboval opravu, ale takový stav je v převážné části města. Pokud přijíždíte do Konice od Prostějova a Olomouce, sjíždíte po silnici II. třídy v ulici Zádvoří, kde dokonce žádný chodník není. Podařilo se uzavřít s SSOK smlouvu o společném postupu na zadání projektové dokumentace, tak se alespoň tam něco bude dít," informuje starosta Obrusník a doplňuje: "Dále když pokračuji po této silnici směrem na Moravskou Třebovou, tak v ulici Husova je chodník taktéž ve špatném stavu a z druhé strany silnice zcela chybí. V této části bychom chtěli letos začít budovat. Chybí zcela chodník i v ulici Bidov. Z uvedeného je zřejmé, že se v rámci možností zaměřujeme na místní komunikace a chodníky co nejvíce, ale do Ladína se letos nedostaneme."

Rozbitá silnice v Ladíně se také hned tak opravy nedočká. V plánu oprav Správy silnic Olomouckého kraje pro letošní rok zahrnuta není. Nejblíže se silničáři letos chystají na opravu komunikace z Hvozdu přes Bohuslavice na Polomí.