"Nesmíme nikdy zapomenout na naše spoluobčany, kteří byli plánovaně zavražděni. Těch 13 dnešních kamenů připomíná památku zavražděných dětí," uvedl Michal Šmucr, předseda spolku Hanácký Jeruzalém, který začal v Prostějově s ukládáním kamenů zmizelých v roce 2019.

Takzvané stolpersteiny, dlažební kostky s mosazným povrchem a nápisem, připomínají v Prostějově nejen zavražděné židovské spoluobčany, ale i členy prostějovské Sokolské jednoty, které potkal stejně krutý osud.

"Město pokládání kamenů zmizelých podporuje. Jsem rád, že se těchto akcí účastní i mladí lidé, což dokazuje, že nejsou k minulosti lhostejní," míní primátor František Jura (ANO).

"V ulici Uprkova se ukládaly dva kameny za sourozence Kitty a Pavla Platzerovy a tři kameny za Mirjam a Ludvíka Blitzovy a Sigmunda Böhma," upřesnila Jana Gáborová, tajemnice spolku Hanácký Jeruzalém.

Za oběti se pomodlil i rabín Daniel Mayer z Haify:

Osm kamenů bylo ve čtvrtek uloženo v dalších prostějovských ulicích. V Havlíčkově, zde to byly dva kameny za bratry Karla a Pavla Beamtovy, v Rejskově, jeden kámen za někdejšího prostějovského zastupitele Josefa Holze, v ulici Pod Kosířem, opět dva kameny, a to za bratry Jiřího a Pavla Butschowitcherovy, a ve Wolkerově ulici dva kameny za rodinu Schreiberovu.

"V Sádkách jeden kámen za otce laureátky Ceny města Prostějova, prostějovské rodačky, přeživší holocaustu a čestné členky spolku Hanácký Jeruzalém Maud Beerové Bedřicha Stecklmachera," doplnila Gáborová.

Během II. světové války bylo z Prostějova deportováno do koncentračních a vyhlazovacích táborů více než 1200 Židů. Domů se vrátilo pouhých 109, ovšem ani ti zde většinou nezůstali. Jejich novým domovem se v řadě případů stal Stát Izrael, někteří odešli do USA či do dalších zemí.