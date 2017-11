Kam o víkendu? Na vepřové hody, uspávání broučků či košt pálenek

Neseďte doma za pecí. I během pokročilého podzimu se pořád něco děje. Vyberte si akci podle vašeho gusta.

V Čechách se bude koštovat pálenka

Čechy pod Kosířem – Celkově pošesté se bude v Čechách pod Kosířem pořádat košt slivovice a pálenek. Všichni milovníci tekutého potěšení se sejdou v sobotu od 16 hodin v místní multifunkční budově. „Jedná se nejen o soutěžní, ale hlavně společenskou akci, během které odborní porotci z řad soutěžících a návštěvníků porovnávají výsledky jednotlivých přihlášených vzorků pálenek,“ začali s představováním akce její pořadatelé.



Soutěžit se bude v šesti kategoriích: slivovice, jablkovice, hruškovice, meruňkovice, třešňovice, višňovice a ostatní. „Soutěžící musí svou označenou pálenku odevzdat nejpozději už do dneška na obecním úřadě,“ dodali pořadatelé. Na akci se však mohou těšit i ti, co zrovna nebudou soutěžit. Porota bude z řad soutěžících a návštěvníků. Soutěžící zaplatí 20 korun, návštěvníci, kteří budou chtít hodnotit vzorky, zaplatí vstupné 50 korun. Ve vstupném je i voda či uzenina na revitalizaci chuťových pohárků. To, kdo si odnese titul nejlepší pálenky, se v Čechách dozvědí ve 20 hodin.

V muzeu poučí o restaurování

Prostějov - Hodně nových informací se ve čtvrtek dozví návštěvníci prostějovského muzea. Během expozice Pod kůží Marsya, která vystavuje díla restaurátora a akademického malíře Františka Sysla, si totiž muzeum připravilo přednášku Kateřiny Dvořákové. Ta bude podrobně vykládat o jeho restaurátorské práci na románských a gotických malbách. Přednáška se koná od sedmnácti hodin.

Do Kasca láká mladý interpret

Prostějov - Sebastian Navrátil vlétl na hudební scénu jako uragán. V roce 2014 nazpíval spolu se skupinou ATMO music hit Polety. Minimálně stejně úspěšný byl i jeho samostatný singl Toulavá. Nyní zavítá v rámci své Vesmírné tour do Prostějova, vstupenky je možno pořídit v předprodeji za 250 korun, na místě za 300. Koncert začíná v pátek v devatenáct hodin.

V Doloplazech chystají strašení

Doloplazy - Dobrovolní hasiči z Doloplaz zvou všechny děti a jejich rodiče na tajuplnou sobotní procházku plnou strašidel a pohádkových bytostí. Všem návštěvníkům je na akci s názvem Posviťme si na strašidla doporučeno si vzít s sebou různé lampiony či světýlka. Je také samozřejmě zajištěno i občerstvení, a to přímo z pekelného kotle, připraveny jsou i kouzelné lektvary pro děti i dospělé. Sraz strašidel i strašidýlek je v sedmnácti hodin.

V Němčicích oslaví podzim

Němčice nad Hanou - Pěkný zážitek nejen pro děti slibují páteční Slavnosti padajícího listí. Ty se už pošestnácté uskuteční v centru Němčic nad Hanou, kam ale tentokrát zavítá Máša s medvědem. Oba děti provedou řadou úkolů, pro malé účastníky budou nachystané soutěže. Organizátoři samozřejmě nezapomněli ani na občerstvení. Hlavně však slibují "velké překvapení". O co jde? To se dozvíte v pátek po sedmnácté hodině, kdy slavnosti začínají srazem na náměstí. Lampiony jsou vítané! (sob)

Do ulic Mostkovic vyrazí průvod

Mostkovice - Lampiony a lucerničky zasvítí v pátek po půl páté Mostkovicemi. Na tento čas je totiž plánovaný světluškový průvod. Akce pořádaná obecním úřadem a školou začíná u domova s pečovatelskou službou. Organizátoři doporučují vzít si nejen lampionek, ale také něco dobrého na zub sebou. (sob)

Oko návštěvníka potěší řezbáři

Dobromilice - Výstavu řezbářských prací chystá v těchto dnech dobromilické Regionální muzeum. Výstava začínající v pátek od čtyř hodin představí například práce třeťáků ze řezbářského oboru v Tovačově. (sob)

Otaslavice lákají na podzimní akce

Otaslavice - Hned dvě akce spjaté s podzimem nabízejí na víkend Otaslavice. První z nich začíná už v pátek, a to otaslavický Halloween. Po osmnácté hodině ve farské zahradě proběhne soutěž o nejhezčí dýni, ale také vystoupení strašidel. Nebude však chybět ani strašidelná stezka odvahy pro smíšené dvojice - dítě, rodič. V neděli se pak na Homole koná také drakiáda. Od čtrnácti hodin zde vyletí na oblohu řada fešáků, které neujdou hodnocení poroty. (sob)

Plumlov provoní vepřové hody

Plumlov – Maso přímo z kotle, škvarky, polévky, tlačenka či vepřové výpečky. Na všechny tyto dobroty se mohou těšit ti, kteří zavítají v sobotu 4. listopadu na zámecké nádvoří. Konají se zde totiž tradiční zabijačkové hody. „Začínáme v deset hodin dopoledne a k poslechu bude hrát Náhodná sešlost. Připraveno bude spoustu zabijačkových specialit,“ lákají organizátoři ze zámku a řeznictví Plumlov. (trn)

Tradiční uspávání broučků na nádvoří zámku

Plumlov - Od půl páté v sobotu proběhne na nádvoří zámku tradiční Uspávání broučků. Nebude chybět diskotéka s broučky, lampionový průvod, představení dětí ze základní umělecké školy nebo ukládání broučků.

„Jako doprovodný program jsme připravili podzimní dílnu a také vyhodnotíme nejkrásnější lampion. Připraveno bude i teplé občerstvení,“ prozradila za organizátory Jana Zelená z kulturní komise města Plumlova. (trn)