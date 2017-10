Kam o víkendu? Na strašidla, lampiony i výlov

Pravidelná porce tipů na zajímavé víkendové akce na Prostějovsku. Vyberte si.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Halloweenské veselí na zámku

Plumlov - Soutěž o nejhezčí dýni, diskotéku ale také hodně další zábavy. Zejména děti se o víkendu nebudou na Plumlovském zámku nudit. V sobotu totiž začíná nyní již tradiční akce Halloween na zámku, během níž děti i jejich rodiče či prarodiče mohou ukázat na sobě módní trendy v čarodějnickém světě. Chybět ale nebude ani malování na obličej. stejně jako čarodějnické sklepení pro ty nebojácné. "Na akci bude stánkový prodej a také různá překvapení a vystoupení," lákají organizátoři. Akce se koná nejen na zámeckém nádvoří od čtrnácti hodin. (sob)

Slavnosti ohně v Otaslavicích

Otaslavice - Pěkný zážitek slibuje sobotní dění na jihu Prostějovska. Od třinácti hodin se zde totiž konají slavnosti ohně pořádané nově vzniklým muzeem řemesel v Otaslavicích. A návštěvníci se mají skutečně na co těšit. Načas se totiž přemístí do středověku, respektive do pravěku. Kromě cesty časem zpět je totiž čeká také řada nových informací. Víte co jsou potaše? Ne? A jak pracoval brníř? Pokud i na tuto otázku máte zápornou odpověď, pak neváhejte a vyrazte do Otaslavic. Akci hostí místní amfiteátr a zakončí ji malá ohňová show. (sob)

Výlov drozdovického rybníka

Prostějov - Ne zcela tradiční pohled na drozdovický rybník nabídne sobotní ráno. Kolem deváté hodiny by zde totiž už měl být v plném proudu výlov. Rybník, který Prostějované znají spíše jako místo odpočinku, především v zimě, tak přihlížejícím vyjeví, co skrývá ve svých útrobách. (sob)

Lampionové průvody

Prostějovsko - Co by to bylo za konec října bez lampionových průvodů. Také letos se jich na Prostějovsku vyrojilo hned několik. Část z nich je spojená třeba se vzpomínkou ke vzniku založení Československa, další jsou pak ryze dětskou záležitostí:



28.10. Dětkovice - 17.45

28.10. Vrbátky - 17.30

28.10. Čechovice - 17.00

28.10. Brodek u Konice - 18.00

28.10. Čelechovice na Hané - 18.00

29.10. Smržice - 16.00

10.11. Olšany u Prostějova - 17.00