Kam o víkendu? Na Hubertské slavnosti, dýně i sázení stromů

Pravidlená porce tipů na zajímavé víkendové akce na Prostějovsku.

Hubertské slavnosti lákají na muziku i výstavu psů

Prostějov – K podzimní sezóně neodmyslitelně patří i Hubertské slavnosti. Slavnost nejen pro příznivce myslivosti proběhne už tuto sobotu na zámku v Plumlově.

„Akci slavnostně zahájíme ve čtrnáct hodin odpoledne,pak diváky čeká například přehlídka loveckých psů, ukázka vábení divé zvěře či show s dravými ptáky. Program završí v osmnáct hodin Hubertská mše v zámeckém sálu celebrovaná páterem Petrem Klimešema doprovázená trubači,“ řekli o programu akce organizátoři, kteří dodali, že po celé odpoledne hudebně doprovodí kapela Hubertus.

A o zábavu postaráno budou mít i děti. Pořadatelé pro ně přichystali soutěže, laserovou střelnici či přehlídku oveček. Pro dospělé je připraveno bohaté občerstvení.

Pomozte vysadit stromy na Kosíři

Čelechovice na Hané - Chcete něco udělat pro přírodu? V sobotu máte možnost. V devět hodin je totiž na nádraží v Čelechovicích na Hané sraz všech lidí, kteří by si rádi vysadili strom. Pořadatel, ekoćentrum Iris, má pro tuto příležitost přichystáno dvacet sazenic třešní a švestek. Ty budou po vysazení zkrášlovat okolí státního a Růžičkova lomu. Připraveny i aktivity pro děti. Pro zájemce jede vlak z Prostějova, a to v 8.02 z hlavního nádraží. Účastníci budou v posledním vagonu.

Dýňová oči potěší děti i oči dospělých

Prostějov - Halloween je mnohde ve světě za dveřmi a na jeho připomínku se mohou těšit i Prostějované. Pro ty organizátoři po roce připravili Dýňovou stezku odvahy a zručnosti. Na start dobrodružné stezky, plné osvětlených dýní a úkolů, se děti s rodiči budou moci vydat v 18 hodin. Na děti čekají drobné dárky a odměny za splněné úkoly. Dýně si navíc budou moci děti odnést.

Program kina ocení milovníci detektivek

Prostějov - Po knize přichází film. Světově známý tvůrce bestsellerů Jo Nesbøho má ztvárněné své detektivní příběhy už i na plátně. A jeden z nich, Sněhulák, mohou v premiéře vidět i Prostějované. Hlavním hrdinou Sněhuláka je úspěšný detektiv Harry Hole, kterého však sužuje alkoholismus. Dokáže vyřešit případ vraždy ženy, u níž je postaven sněhulák? Představení začíná ve čtvrtek od dvaceti hodin. Pokud tentokrát film nestihnete, nemusíte být smutní. Kino ho bude promítat celý další týden. (sob)

Do Vrbátek za rodinnou zábavou

Vrbátky - Spousta legrace čeká v neděli návštěvníky hřiště ve Vrbátkách. Pracovníci centra volného času totiž uspořádali rodinný osmiboj, při němž se nikdo zaručeně nebude nudit. Už jen proto, že jím provede Sněhurka i s trpaslíky. Komu by to ale bylo málo nebo by měl radši tradičnější kratochvíle, může si třeba přinést draka. Na poli hned vedle hřiště bude totiž malé dračí letiště, proto neváhejte a přijďte se se svým krasavcem pochlubit. Drakiáda začíná ve čtrnáct hodin, osmiboj pak o hodinu později. (sob)

V Krumsíně budou řádit děti se strašidly

Krumsín - Spousta masek, kostýmů ale také písniček. Toho všeho i dalších věcí si užijí v neděli děti v Krumsíně. Zdejší kino totiž pro změnu nebude patřit filmům, ale právě dětem a jejich podzimnímu bálu. Co je tedy povinné? Rozhodně podzimní kostým a také už dopředu dobrá nálada. Tu všichni ocení, účast některých pak může být navíc oceněná také vítězstvím v tombole. Děti se mohou těšit i na soutěže. Akce se koná pod záštitou Jaroslava Fidrmuce a to od čtrnácti hodin. (sob)