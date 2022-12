Interesantní podívanou zajišťují každoročně otužilci, kteří se noří do vln plumlovské přehrady. Letos se plavci z oddílu zimního plavání Haná Prostějov sejdou na pláži U Valáška v pravé poledne.

Desítky až stovky osvětlených automobilů budou projíždět Prostějovem v neděli 25. prosince. Sraz všech účastníků je naplánován v 18 hodin před obchodním centrem Albert v Plumlovské ulici. Cílem Vánoční jízdy je parkoviště u Kauflandu v Olomoucké ulici.

Dalšími zajímavými akcemi jsou ty silvestrovské. Největší pozornost bude poutat ohňostroj v Prostějově. Na náměstí T. G. Masaryka se uskuteční 31. prosince od 20 hodin.

A také poslední den roku nabídne možnost pohybu. Od 10 hodiny se uskuteční v Kolářových sadech Memoriál Borise Vystavěla – běžecké závody pro všechny kategorie.

Divácky atraktivní je i akce nezamyslických Mažoretů. Silvestrovská koupel se koná na koupališti v Nezamyslicích od 13 hodin.

Nejmasovější akcí posledních let je pak Novoroční výšlap na Kosíř, kterého se 1. ledna účastní tisíce lidí.

Po celé svátky bude k dispozici umělé kluziště před prostějovským muzeem. Bruslit se bude denně od 9 do 21 hodin, s výjimkou 24. a 31. prosince, kdy se kluziště uzavře v 16 hodin.

V provozu budou i lázně, takže si lidé budou moci zaplavat. Provozní doba je v neděli 25. a v pondělí 26. prosince od 10 do 18 hodin. Od úterka je možnost zaplavat si od 6 do 22 hodin,a to až do soboty 31. prosince. Poslední den roku bude bazén otevřen od 8 do 14 hodin.

Bruslit se bude i na zimním stadionu. Veřejné bruslení je prakticky denně. Na Štědrý den od 10.30 do 12.30 hodin, 25.12 (16 - 18 hodin), 26.12. (14 - 16 hodin), 27.12 (14 - 16 hodin), 28.12. (16 - 18 hodin), 31.12. (10.30 - 12.30), 1.1. (15 - 17 hodin).