Lidé si vzájemně chyběli.

"Tak dlouhé volno jsem v životě neměla. Zavřeli jsme 23. prosince loňského roku. Už jsme se nemohly dočkat," komentovala v pondělním dopoledni Lucie Koutná, jedna z provozovatelek oblíbeného prostějovského kadeřnictví, která dodala: "Chodí hlavně naši pravidelní zákazníci. Je to milé, s mnohými jsme se ten půlrok neviděli. Mají stejnou radost z toho, že se konečně setkáváme jako my."

Nechat se zkrátit vlasy nebo si prostě přijít jen poklábosit. Takové důvody vedly pány do útulného salonu naproti Avionu. Vstupenkou byl ale úřední papír.

"Mně to nevadí, já jsem naočkovaný, potvrzení mám," hlásil při příchodu jeden ze starších pánů.

"Já už se nemohl dočkat, až sem budu moci zajít. Manželka sice sehnala kadeřnici, která k nám přišla domů, ale to není ono. Posedět si v křesle, nechat se obletovat pěknýma holkama, to je úplně něco jiného," usmíval se v křesle dlouholetý klient Karel Doseděl a doplnil: "Já když jdu do kadeřnictví, tak musím mít i masáž hlavy. Bez toho to zkrátka nejde. Tady mi udělají všechno."

Vše podle předpisů

Kadeřnické služby jsou podmíněny potvrzením o negativním testu na covid, potvrzením o očkování proti nákaze či potvrzením o tom, že daný zákazník už nemoc prodělal.

"Máme vše podle předpisů, řídíme se tím. Každý zákazník navíc podepisuje i čestné prohlášení, že má negativní test, které máme k dispozici," informuje Lucie Koutná a uzavírá: "Většina klientů se objednává předem, na přesnou hodinu. Je to z toho důvodu, že na provozovně mohou být nejvýše tři zákazníci současně."

Právě objednávkový systém fungoval v pondělí v drtivé většině prostějovských kadeřnictví. Z toho důvodu se netvořily před provozovnami fronty.