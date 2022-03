V olomouckém centru již byly zaregistrovány také tři autobusy uprchlíků, kteří přijeli ze středních Čech poté, co hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek nabídl volné kapacity olomouckého KACPU.

"Pomohli jsme už 4200 lidem, kteří uprchli před válkou a vyhledali pomoc v asistenčním centru v Olomouci. Uprchlíkům bez prostředků poskytujeme potravinové balíčky a hygienické potřeby. Pokud chcete přispět, potřeba jsou konzervy, paštiky, šampony, zubní kartáčky a pasty," informovala v úterý mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Ukrajinští uprchlíci mohou cestovat zdarma MHD v Olomouci i regionální dopravou

V asistenčním centru pro uprchlíky, fungujícím 24 hodin denně v Hanáckých kasárnách v centru města, si běženci legalizují svůj pobyt a vyřídí vše potřebné. Pro odbavení příchozích je zaveden pořadníkový systém, lidé tak mohou dorazit k přepážkám na konkrétní dobu.

„Netvoří se dlouhé fronty. Aktuálně se poptávají dobrovolníci, kteří se domluví ukrajinským jazykem a mohli by pomáhat s tlumočením, to je nyní velmi vítaná pomoc,“ sdělila mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

V budově olomouckého KACPU je k dispozici i dětský herní koutek a pokoje na akutní přespání. Uprchlíci také v přípodě potřeby dostanou balíčky s hygienickými potřebami a potravinami z materiální sbírky. Lidé tam nadále mohou nosit trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. Vstup do skladu pomoci je "zezadu" z Koželužské ulice, příjem darů je tam od pondělí do pátku od 14 do 17 hodin.

Materiální sbírka pro uprchlíky v KACPU Olomouc

Co je potřeba?



POTRAVINY

masová konzerva, zeleninová a ovocná konzerva, paštika, instantní polévka, sladkosti, sušenky



OSTATNÍ POTRAVINY

suchary, krupicová kaše, piškoty, dětská výživa, přesnídávka, Sunar



HYGIENA DOSPĚLÝ/DÍTĚ

zubní pasta, zubní kartáček, tuhé mýdlo, šampon, papírové kapesníčky (balíčky), vlhčené ubrousky, toaletní papír



OSTATNÍ HYGIENA

ručník (jen nový), dámské vložky, dětské pleny, pleny pro seniory, krémy na ruce a opruzeniny



OSTATNÍ MATERIÁL

karimatka, spacák, deka, prací prostředek, papuče (nové zabalené - hotelový typ)