"Neutuchající snahu dotáhnout koncert v Olomouci do zdárného konce vzdáváme. Nepřešli jsme přes úředníky magistrátu, a vaz nám zlomilo desítky let chybějící kolaudační rozhodnutí, že se na zimním stadionu mohou mimo hokeje konat i kulturní akce," informuje skupina Kabát na svém oficiálním facebooku.

Vyprodá se zimák v Prostějově

"Obrátili jsme se na město Prostějov, a jeho zimní stadion, a ty nám obratem nabídli azyl pro náš koncert. Všichni, kterých se to týkalo, a potřebovali jsme jejich souhlas, nám vyšli maximálně vstříc. My jim za to moc děkujeme," pochvaluje se Kabát na své sociální síti vstřícnost sousedního města.

Lupeny již v předprodeji

V Prostějově se tedy Kabát představí v sobotu 26. října 2024. Předprodej vstupenek na tento koncert začal ve středu 14. 8. 2024 v již zavedených ticketingových sítích (Ticketportal.cz a Colosseumticket.cz).

