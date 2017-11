Jubilanti si v Duze užili společnosti i bonboniér

Chlebíčky, káva, bonboniéry. Především ale dobrá společnost. To vše přilákalo v pondělí do prostějovského kulturního klubu Duha jubilanty, čerstvé oslavence sedmdesátin, pětasedmdesátin i osmdesátin.

Navrch pak přišli i dva pětaosmdesátníci, jejichž účast zvlášť ocenila náměstkyně primátorky Ivana Hemerková, která účastníky přivítala a předala jim blahopřání.



Pak už se hlavně mluvilo, jedlo a pilo. K tomu všemu zahrála skupina Echo a i když náměstkyně zvala třeba na tanečky pro seniory, alespoň zpočátku se nikdo na parket nehrnul.

Přesto však nejstarší z obyvatel Prostějova akci ocenili.

"Je to tu fajn. Člověk se třeba dozví, co je ve městě nového, co se zde děje. Byl jsem zde už minule," poznamenal Josef Franc z Vrahovic. A vzpomněl tak na úvod setkání jubilantů, při němž obsluha dataprojektoru připomněla akce v Prostějově z roku 2016.