Když se řekne Plumlov, co vás napadne?

"Zámek, kostel, přehrada nebo základní či umělecká škola. Zkrátka můj domov, mé rodné městečko, tenkrát ještě vesnice."

Čím myslíte, že je vaše město zajímavé pro návštěvníky?

"Byla doba, kdy byl Plumlov hodně zajímavý díky přehradě. Doufám, že se ta doba jednou vrátí. Obrovskou raritou je zdejší zámek. Jedná se o památku, o kterou je třeba pečovat, zvláště když tomu tak v dobách minulých nebylo."

Vy osobně máte k zámku speciální vztah, že?

"Ano, já jsem do svých šesti let bydlela přímo na zámku. Tehdy byl v péči Národního památkového ústavu. Vinou tehdejší doby tam ale byl sklad Civilní obrany a okolo zámku pobíhal pes, který ho hlídal. Celá stavba chátrala, ve vnitřních prostorách byla suť a propadlé stropy."

Dnes je na tom zámek úplně jinak, že?

"Po roce 1994 se stal zámek majetkem města Plumlov. Město o něj postupně začalo pečovat a shánět peníze na jeho údržbu. Dostáváme dotace, ale vzhledem k tak rozsáhlému komplexu, který padesát let chátral, je to jako plivanec do moře. Snažíme se ale, aby zámek žil a opravujeme v rámci našich možností. Myslím, že je na zámku vidět, že se o něj staráme. Aktuálně sháníme peníze na opravu fasády. Po mnohaletém úsilí se zámek Plumlov dostal na indikativní seznam Národních Kulturních Památek, takže ta cesta k větším dotačním penězům by snad mohla být snazší."

Dále je celorepublikově známá plumlovská přehrada…

"Přehrada je v katastru Plumlova jen z části, ale jmenuje se po nás. Máme zde ještě Podhradský rybník, od nějž je úchvatný výhled na zámek."

V majetku města je i autokemp Žralok…

"Každým rokem posouváme kemp dál. Výborná je i spolupráce s Olomouckým krajem, který nám v rámci rozvoje turistického ruchu pomáhá. V letošním roce bude Žralok kompletně odkanalizovaný a postupně se pustíme i do opravy chatek. Je zde nové sociální zařízení, kuchyně a v letošním roce vystavíme dětské hřiště."

Jakou disponuje Plumlov občanskou vybaveností?

"Část věcí řešíme způsobem příspěvkových organizací. Jednou z nich je základní devítiletá škola, kterou navštěvuje přes tři sta žáků. Máme Základní uměleckou školu s více než pěti stovkami žáků, je tomu tak díky obrovskému přesahu poboček. Mateřská škola je ve dvou budovách, dále je zde Klubové zařízení, po něž spadá zámek, kemp a technické služby. Dále je příspěvkovou organizací i Domov pro seniory Soběsuky. Jsou zde restaurace, obchody, ubytovací zařízení a zajištěna je i kompletní lékařská péče."

Přímo v centru na hlavním náměstí je i policejní služebna a pošta…

"Ano, za policejní služebnu jsme rádi. Je to obrovská pomoc. Máme zde i bankomat a lékárnu. Já osobně jsem v Plumlově moc šťastná…, už jsem dost stará na to abych věděla, že štěstí není o tom, kolik toho máme, ale kolik radosti nám to přinese."

V každé obci jsou nepostradatelnou složkou i hasiči, je tomu tak i u vás?

"Samozřejmě hasiče máme a patří pod město. Jedná se o zásahovou jednotku JPO III. Naši hasiči vyjíždějí hodně často, mají velký záběr. Letos na podzim dostanou nové hasičské auto."

Spolků máte také hodně?

"Funguje zde Sokol, v jeho rámci je i fotbalový oddíl. Dále střelecké družstvo, Spolek plumlovských nadšenců, který pořádá vyhlášené kulturní akce. Mateřské centrum, myslivecký spolek, v každé místní části jsou Sbory dobrovolných hasičů. Jsou zde i zahrádkáři a chovatelé."

Jaké byly největší investice za poslední roky?

"Během posledních let Plumlov pochopitelně procházel obměnou a modernizací. Postupně probíhala výstavba kanalizace v Plumlově a místních částech, v místních částech se stavěl vodovod, vystavěl se domov pro seniory, opravila hasičská zbrojnice, v loňském roce proběhly poměrně rozsáhlé opravy v základní škole, investice do plumlovského zámku také nejsou zanedbatelné. Postupně, v rámci finančních možností, opravujeme a budujeme chodníky a cesty. Řešíme projekt na rekonstrukci vodovodní sítě v Plumlově, neboť tento vodovod je zde již více než osmdesát let, a tudíž má již historickou hodnotu.

Příprava některých projektů trvá i několik let, než projdou kolečkem všech povolení, než se vykoupí pozemky či vytvoří věcná břemena. Například Projekt cyklostezky se připravoval a připomínkoval deset let, než se začal realizovat.

Jak to vypadá právě s cyklostezkou podél přehrady?

"Aktuálně se cyklostezka dokončuje, už chybí jen most. Tam je termín dokončení 15. září a nepochybuji o tom, že bude hotový. Nejednalo se o jednoduchý projekt, protože se staví na pozemcích Povodí Moravy."

Co vás naopak čeká v nejbližší době?

"Bezesporu největší investiční akcí částí letošního a poloviny příštího roku bude výstavba kanalizace v místní části Hamry. V září a říjnu budeme realizovat v Žárovicích a Hamrech výsadbu lokálních biokoridorů, které vzešly z pozemkových úprav. Realizace se dočká i vybudování kanalizace na Běliskách a po jejím dokončení bude odkanalizován společně s Bělisky i kemp Žralok. Aktuálně byl dokončen chodník na Vinohrádek a během léta se dočká rekonstrukce chodník u zdravotního střediska."

Turisticky atraktivní městečko

Městečko západně od Prostějova, je jednou z turisticky nejvyhledávanějších lokalit regionu. Návštěvníky láká především originální renesanční stavba zámeckého křídla nebo blízká plumlovská přehrada. Ve městě v současnosti žije přibližně 2400 obyvatel a Plumlov je složen ze čtyř místních částí: Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry.

"Město Plumlov se může pyšnit nejen Plumlovskou přehradou, ale také krásným renesančním zámkem a barokním kostelem, jež se nacházejí na protilehlých kopcích. Do roku 1801 se na nádvoří zámku tyčil dokonce i hrad, který se do současnosti dochoval pouze v podobě zříceniny na kopci," komentuje plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Historie městečka, jehož původ spadá do konce 13. století, je spjata zejména se šlechtickými rody pánů z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. První osídlení vzniklo v podhradí hradu, který byl vybudován kolem roku 1270 v době kolonizačního úsilí krále Přemysla Otakara II. V roce 1555 byl postaven kostel Nejsvětější trojice. K roku 1590 se vztahuje první zmínka o pivovaru na Plumlově, k roku 1632 ke škole.

Místní kostel Nejsvětější Trojice je neprávem trochu opomíjenou dominantou města. Dostavěn byl roku 1555 a má třiatřicetimetrovou věž. V ní se ukrývají dva zvony z roku 1830 – sv. Jan Křtitel, který váží 220 kilogramů a menší pětadvacetikilový Umíráček. Zajímavý je i oltářní oltářní obraz z roku 1881, jenž je kopií obrazu sv. Trojice ve Vídni. V kostele se nachází i propůjčený vzácný cimbál z roku 1698. Při vchodu do kostela je památná tabulka a jsou tu zazděny koule jako připomínka, odkud vedly útok švédská vojska na městečko a zámek v 17. století.

O potřeby občanů se stará pět příspěvkových organizacích zřizovaných městem. "Pracují pro místní obyvatele a turisty. Jedná se o Základní školu s poměrně velkou spádovostí, mateřskou školu provozovanou ve dvou budovách, základní uměleckou školu s velkým nadregionálním přesahem, domov pro seniory a klubové zařízení, které je ještě dále rozčleněno na jednotlivá střediska – zámek, kemp Žralok a technické služby," vysvětluje starostka.

Dlouhou a úspěšnou historií se mohou honosit i místní fotbalisté. Plumlovský Sokol působí dlouhá léta v krajských soutěžích v kategoriích dospělých i mládeže. Městečko je díky své poloze na hlavním silničním tahu směrem na Vysočinu a Drahanskou vrchovinu, také dobře dopravně obslužné.