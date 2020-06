Procházka přírodou a mezi zvířaty.

"V našem areálu jsme nově vytvořili i luční knihovnu. Jsou v ní knihy různých žánrů. Lidé hledající klid a pohodu, u nás mohou načerpat energii," říká spolumajitelka areálu Martina Očenášková.

Rozsáhlé a upravené pozemky s venkovními výběhy a stájemi působí v krajině hanáckého venkova jako z jiného světa.

"Nechtěla jsem nic a nikoho kopírovat. Náš areál je jiný než je tomu zvykem v Čecháh a na Moravě," říká Martina Očenášková a doplňuje: "Hospodaříme tu od roku 2007."

Na pětadvaceti hektarech se najde spousta zákoutí, které uklidní mysl i ducha. Nepřehlédnutelné jsou živé vrbové stavby, altánky nebo koňská sprcha.

"Koně máme ustájené venku. Myslím si, že kůň je na pastvinách šťastný," popisuje Martina Očenášková.

Jezdecký areál tyčící se nad Ptením se nachází na místě někdejšího pionýrského tábora. Koně mají k dispozici dvacet dva pastvin.

„Pořádáme různé akce spojené s ježděním na koních, například vyjížďky do přírody, povození na jízdárně, Pony kluby od šesti do patnácti let, Pony školičky už od jednoho roku, až čtyřdenní příměstské tábory, prohlídky areálu s krmením zvířat,“ informuje spolumajitelka areálu M+M a uzavírá: "Věnujeme se drezúře, parkuru a chovu koní."