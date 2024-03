Původně prostějovská radnice chtěla, aby se z Mlýnské ulice stala jednosměrka už v únoru. Červené značky s bílou vodorovnou čárou tu však ještě nejsou. Není to ovšem důvod k radosti, jednosměrka tu bude, jen později. Administrativa trvá.

Mlýnská ulice v Prostějově, leden 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Na tom, že bude Mlýnská ulice jednosměrná, se nic nemění. Podléhá to ale administrativním povolením, aby vše bylo v souladu s předpisy," uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko). Rozhodnutí, že se Mlýnská bude dát projet jen ve směru od Palacké ulice k rybníku a ne také v opačném směru, jak tomu bylo dosud, vydal městský odbor dopravy již na přelomu roku.

Změnu požadovali podnikatelé. "Je to na základě požadavků podnikatelů, kteří mají své provozovny v Mlýnské ulici. Vyhověli jsme žádosti občanů," doplnil primátor František Jura (ANO)."

Objíždět se bude půl města

Ne dost na tom, že se Mlýnskou nedá už dostat na vnitřní okruh v Palacké ulici, teď ještě nebude možné zajet na parkoviště před základní uměleckou školou od drozdovického rybníka. Rodiče, kteří sem vozili děti na hodiny nebo na tréninky do sousední základní školy, budou mít určitě radost. A jestli to prospěje místním živnostníkům? "To si moc nemyslím," nechal se slyšet obyvatel blízkých paneláků Jakub Drmola.

Že bude potřeba objíždět půlku města, aby se člověk dostal na parkoviště u křižovatky Plumlovské a Palackého ulice, o tom je přesvědčena i většina čtenářů Prostějovského deníku, kteří hlasovali v anketě:

"Značky budou instalovány v horizontu 30 až 45 dnů," uzavřel Jiří Pospíšil.