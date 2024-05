Olomouc ožije jarní výstavou Flora už v příštím týdnu. Lidé se mohou těšit na mimořádné zážitky a výjimečnou přehlídku v hlavním pavilonu A.

„Letos je autorem hlavní expozice uznávaný florista Jan Milt. Je mu 36 let, má řadu zkušeností ze zahraničí. Plníme tak jeden z našich cílů, kterým je navázání spolupráce s mladými a současně kvalitními tvůrci. Letošní centrální expozice tomu odpovídá. Je opravdu na co se těšit,“ pozvala Eva Fuglíčková, ředitelka Výstaviště Flora Olomouc.

Florista Jan Milt vytvoří v pavilonu A jedinečný svět plný barev a vůně tisíců květin. Základním prvkem bude elipsa, a to v návaznosti na vesmírné ladění celé expozice.

„Vesmír a květiny. Hry se zrcadly, světlem a tmou. Elipsy. A také průhledy pavilonem či kontrast techniky a přírody. To jsou základní kameny letošní hlavní expozice,“ popsal autor Jan Milt.

Pro návštěvníky bude v hlavní expozici připravena také velká fotostěna, u níž si mohou pořídit snímky. Součástí Galaxie květin bude kavárna s nabídkou tematických drinků a velké množství míst k posezení a odpočinku. Cílem je, aby lidé v expozici pohodlně strávili delší čas a užili si její krásu.

Nejnovější floristické trendy budou díky spolupráci se Svazem květinářů a floristů ČR k vidění také v přízemí přístavby pavilonu A označované jako pavilon B.

„Velkorysý prostor k prezentaci dostanou tuzemské firmy, jež se na internetu a v kamenných prodejnách zabývají obchodem s květinami. Půjde o velké hráče i lokální firmy,“ sdělila Barbora Melničuková, manažerka projektu Flora Olomouc 2024.

O patro výš, v části přístavby označované jako pavilon C, bude k vidění soutěžní prezentace středních škol, Mendelovy univerzity v Brně a Českého zahrádkářského svazu. Jeho expozice od známého floristy Zdeňka Kupilíka ponese název Emoce. Patří k ní také oblíbená pěstitelská poradna.

Bohatý program bude připravený na podiu v pavilonu A. Kromě řady odborných přednášek se návštěvníci mohou těšit na sérii floristických show, kde budou moci nahlédnout pod ruce špičkovým floristům, jde například o současnou mistryni ČR ve floristice Karolínu Žáčkovou, uznávané floristy či tváře známé z televizní obrazovky Kláru Franc Vavříkovou, Milana Dopitu a také renomovanou zahradní designérku Danu Makrlíkovou.

Ve spolupráci s výstavištěm ji v pavilonu E pořádá uznávaný sběratel bonsají Josef Valuch.„Expozice bude obsahovat tři japonské zahrady různých velikostí, sestavené z kamenů, doplněné jezírkem a osazené bonsajemi. Výstavní plochu pak doplníme převážně listnatými bonsajemi, z nichž mnohé byly oceněny na evropských výstavách,“ pozval Josef Valuch.Jedním z nejzajímavějších exponátů výstavy bude tis starý více než 500 let.

Hned tři japonské zahrady plné vzácných a unikátních bonsají. To je jedno z mnoha lákadel jarní výstavy Flora Olomouc 2024. Kromě výjimečných bonsají nebudou chybět ani ukázky čínských a japonských čajových obřadů.Atraktivní výstava s názvem Bonsaje – umění z jiného světa je pro návštěvníky jarní výstavy Flora Olomouc 2024 velkým lákadlem.

Výjimečné bonsaje v japonských zahradách a unikát starý 500 let

Oblíbenou a tradiční součástí jarní výstavy jsou i velké Zahradnické trhy, které zaplní venkovní areál olomouckého výstaviště. Celkem bude na jarní výstavě návštěvníkům k dispozici více než 300 prodejců a vystavovatelů.

„Na Zahradnických trzích bude mimo jiné k dostání zahradnický materiál jako například přísady, sazenice, konifery, semena, stromky, osivo, květiny, kaktusy a sukulenty. V nabídce bude nářadí, skleníky či zahradní mechanizace,“ upřesnila Zuzana Chalupová, manažerka projektu, pod níž letošní Zahradnické trhy spadají.

V pavilonu E bude velkým lákadlem výstava bonsají nazvaná Bonsaje – umění z jiného světa, na níž se podílí zkušený sběratel Josef Valuch, který na olomoucké výstaviště dopraví unikáty ze své sbírky uložené v Bonsaimuseu Isabelia.

Na působivou kombinaci abstraktních obrazů a květinových aranžmá se návštěvníci mohou těšit v Oranžerii ve Smetanových sadech. A to díky dlouholeté spolupráci Výstaviště Flora Olomouc s Unií výtvarných umělců Olomoucka a s Mendelovou univerzitou v Brně.

Program v pavilonu G zajistí Asociace soukromého zemědělství, Sdružení Střední Morava a Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. Zaměřený bude na prezentaci turistických cílů a agroturistiku.

Ve venkovním areálu Samba bude připravený bohatý doprovodný program s přednáškami, workshopy a hudebními vystoupeními. Pro návštěvníky jarní výstavy budou zdarma otevřené také Sbírkové skleníky ve Smetanových sadech.

"Flora Olomouc je po desetiletí největším tuzemským svátkem květin a oslavou jara. Návštěvníci se u nás po šedivé zimě osvěží, načerpají nové síly," dodala šéfka Flory Eva Fuglíčková.

Flora Olomouc 2024, čtvrtek 25. až neděle 28. dubna

- čtvrtek až sobota od 9 do 18 hodin

- neděle od 9 do 17 hodin

- základní vstupné 200 korun, online zvýhodněné od 19. do 28. dubna je za 190 korun

Podrobné informace o výstavě, programu, možnostech nákupu zvýhodněných vstupenek i parkování jsou již k dispozici na webu Výstaviště Flora.