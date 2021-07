Osud se s Dvorskými nikdy nemazlil. Jarmilu Vincourkovou a celou její rodinu provázela neštěstí celý život. Její sedmiletý bratr utonul v řece Moravě, malá sestřička podlehla infekční nemoci. Následně se Dvorští přestěhovali do Prostějova.

"Bylo mi tehdy devět let. Tatínek koupil za 140 tisíc korun cukrárnu a začal ji provozovat. Byla na tehdejším Žerotínově náměstí naproti Besedy," vzpomíná Jarmila Vincourková a pokračuje: "Naše cukrárna neměla ve městě konkurenci. Pekli jsme obrovské trubičky a vyhlášené koláčky."

Životní cestu jí nasměrovala maminka. "Naše maminka byla senzační. Sama byla od devíti let sirotkem a všechno uměla. Vedla nás ke slušnosti, u nás doma ani v cukrárně neexistovaly žádné hádky a křik. Proto k nám do cukrárny chodili lidé rádi a vychutnávali si sladká potěšení," vypráví jubilantka, která po smrti svého tatínka pokračovala v rodinném podnikání.

Komunisti učinili podnikání rázný konec.

"Bylo to v roce 1958. Jednoho dne jsme přišli k cukrárně a před vchodem stála inventurní skupina. Pozvala jsem je dál, oni už ale měli pro maminku nachystanou výpověď a sebou dokonce i manželskou dvojici, která měla naši cukrárnu provozovat," ohlíží se za dnes těžko pochopitelnou minulostí vyučená cukrářka a dodává: "Maminka měla tehdy 59 let a nenechali ji ani ten jeden rok odpracovat do důchodu. Mně bylo řečeno, abych se poptala po nějakém místě…".

Dlouholetá pozice v mléčné jídelně pod Pramenem. "Sehnala jsem si díky souhře okolností místo v mléčné jídelně poblíž prostějovské radnice. Sedmnáct let jsem byla vedoucí a nikdy jsem neměla žádné manko. Pro rady za mnu chodili chlapi ze samoobsluh a vyptávali se, jak to proboha dělám," usmívá se elegantní dáma a vzpomíná dál:

"Říkala jsem jim, že si nikdy nesednu a pořád běhám. Nikdo tak nevěděl, kde se právě objevím. Děvčata si pochvalovala, že je se mnou prima práce. Ono to ale jinak nešlo, kdyby mi našli manko, tak by mě roznesli na kopytech. Musela jsem si pokladny hlídat."

V současnosti žije prostějovská občanka Jarmila Vincourková v Domově pro seniory Soběsuky. Svou laskavostí, elegancí a pozitivním přístupem k životu stále šíří optimismus mezi klienty domova.

Jarmila Vincourková rozená Dvorská

Narozena: 5. srpna 1921 v Břeclavi

Od roku 1930 žila v Prostějově, kde vystudovala reálné dívčí gymnázium, v Praze studovala rok angličtinu a v Olomouci se vyučila cukrářkou.

Do roku 1958 provozovala rodinnou cukrárnu na dnešním Žižkově náměstí, kterou znárodnili komunisté. Následně pracovala jako vedoucí mléčné jídelny pod Pramenem.