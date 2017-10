Jako v hororu. Vrchoslavice obcházela strašidla

Duchové, mumie, zombie nebo vodník. Všechny tyto bytosti obsadily v pátek večer obci Vrchoslavice v rámci tradičního „Strašidelení“, které přilákalo téměř čtyři stovky účastníků.

Akce se poprvé pořádala v roce 2010 a zájem každým rokem roste. Letos se „Strašidelení“ zúčastnilo 385 lidí z Vrchoslavic a z okolních obcí. Je to tedy zhruba o 80 více než loni. „Je to taková hezká podzimní akce pro děti. Počasí nám trochu zamíchalo kartami, ale myslím, že to dopadlo dobře,“ poznamenala organizátorka akce Eva Bašková.

O kostýmy se postaraly děti ze střediska volného času Němčice nad Hanou ORION a celkově Vrchoslavice zaplnilo 56 strašidel. „Daly si tu práci a vyhrály si s tím. Vždycky je prosíme, ať ty kostýmy mají opravdu úroveň, aby se lidé chtěli vracet. Je to kolos, na kterém se podílí bezmála stovka lidí, všem za jejich skvělou práci nesmírně děkuju,“ vzkázala Bašková.

Součástí „Strašidelení“ byla i soutěž o nejlepší výzdobu domu. „Do té se zapojují rodiny výhradně z Vrchoslavic. Na startu dostal každý účastník žeton a podle fotek pak hlasoval. Vítěz dostal dort a pro děti, které navlékly strašidelné kostýmy, pak čekaly za odměnu muffiny,“ prozradila Eva Bašková.