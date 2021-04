KRALICE NA HANÉ Kralice na HanéZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

První písemná zmínka o obci: 1225

Počet obyvatel: 1706

Kralice na Hané jsou velmi starou obcí a byly osídleny už dlouho před 13. stoletím. Status městyse byl obci udělen v lednu 2007. Při návštěvě Kralic můžete navštívit farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1790 – 1793, Boží muka nad hliníkem v místní části Kralic – Vitonicích nebo barokní sochy svatých Petra a Pavla, Anny, Antonína Paduánského a Judy Tadeáše umístěné před základní školou. O bohatý kulturní život v obci se starají místní spolky: Hanácký soubor písní a tanců KLAS, Chrámový sbor, TJ Sokol a FC Kralice na Hané, taneční skupina Druhý dech, Občanské sdružení, Klub mladých dobrodruhů či Klub Seniorů.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Významné osobnosti obce

jan Antonín Sedláček (1728 - 1805), český chrámový skladatel.

Rostislav Czmero (1926 - 2002), český novinář a publicista.



Městys plný památek Kralice na HanéZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Vedle známých dominant, jako je zámek a farní kostel, stojí ještě za zmínku i budova fary z roku 1733, která není kulturní památkou na rozdíl od hřbitovní kaple sv. Kříže, kaple Jana Nepomuckého v Kraličkách, Boží muka nad hliníkem ve Vitonicích, sousoší sv. Jana Nepomuckého, které stojí mezi zámkem a kostelem, sochy sv. Pavla a Petra, které stojí před portálem kostela, socha archanděla Michale a Rafaela stojí u bočního vchodu do kostela, a sochy před základní školou - socha sv. Anny, sv. Antonína Paduánského, sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše, kříž před kostelem, kříž před kapličkou ve Vitonicích, kříž u cesty k Biskupicích. Ty všechny jsou státem chráněné kulturní památky.

Soubor zná celá republika Soubor Klas z Kralic na HanéZdroj: DENÍK/Marcela Žůrková

Hanácký soubor písní a tanců KLAS vznikl v Kralicích na Hané koncem roku 1971. Ve svých písních i tancích se zabývá zpracováním folklórní oblasti Haná, která se nápadně liší od ostatních moravských kmenů. Po pěti letech svého působení získal soubor na národních přehlídkách vysoké hodnocení odborných porot i diváků. Patří mezi přední folklorní soubory ve své zemi a je každoročně zván na mezinárodní folklorní festivaly doma i v zahraničí. Součástí dospělého souboru KLAS jsou dětské složky: 15 členný KLÁSEK, který vznikl v roce 1976 a jeho mladší 25 členná sekce KLÁSEČEK pracující od roku 1988.

Tip na výlet - Ke kapli sv. Jana Nepomuckého Kaple sv. Jana Nepomuckého v KraličkáchZdroj: z webu farnostkralice.cz

asi 3 kilometry severně od úřadu městyse

Vydejte se na příjemnou nenáročnou procházku ke kapli sv. Jana Nepomuckého, která se nachází v Kraličkách, místní části městyse Kralice na Hané. Kraličky, které se až do roku 1950 nazývaly Sajlerov, jsou od Kralic vzdáleny necelé 3 kilometry severně. Cestou ke kapli budete míjet dva kříže, v lokalitě nazvané u Andílka. Ta je navíc celá až do Kraliček osázená stromy a keři a patří mezi nejznámější části Kralický remízek. Na návsi Kraliček pak můžete obdivovat architekturu kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla postavena roku 1881. Velkou zajímavostí je umístění kříže, který není (jak bývá zvykem) u vstupu do kostela, ale vzadu za lodí kaple.

Zdroj: Deník