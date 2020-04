Odříznuté Vrahovice. Severovýchodní městská část je v současnosti dopravně omezena. Řidiči mířící do Vrahovic nemohou využít hned dvě příjezdové trasy. První je od Držovic, kde se finišuje se stavbou kanalizace. Uzavřena je i spojka přes ´myší díru´ kvůli stavebním úpravám křižovatky ulic Tovární a Říční.

Do prostějovské městské části Vrahovice, se dá momentálně dostat pouze přes centrum města. 16.4. 2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

Oblíbená zkratka četných řidičů, kteří míří ze severní části Prostějova na západ a chtějí se vyhnout zácpám v centru, bude až do konce dubna uzavřena. Důvodem je dostavba kanalizace v Držovicích, která proběhne ve dvou etapách. Ta první, při které bude úplně uzavřena Fibichova ulice, po které se dá projet až na dálniční most směrem do Vrahovic potrvá do 26. dubna. Druhá etapa, kdy budou zcela neprůjezdné celé Držovice začne 27. dubna a skončit by měla 30. června 2020.