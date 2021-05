Pracuje se od mostu po most. Jedná se o jednu z etap velkolepého projektu, který má za cíl kompletní rekonstrukci celé komunikace až po křižovatku se silnicí II/150 na Přerov.

"Rekonstrukce ulice Vrahovická, jejímž vlastníkem je také Olomoucký kraj, probíhá dle harmonogramu. V současnosti je zcela obnažena konstrukce mostu přes Romži, probíhá pokládka nových silničních obrub a přídlažby z kostek. Nová dešťová kanalizace je dokončena, pracuje se na lapači nečistot a napojení do vodoteče," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Aktuálně je uzavřená část silnice od mostu přes Hloučelu až za most přes Romži. Uzavírka potrvá až do 31. července. Řidiči mířící do Vrahovic mají možnost příjezdu buď od Držovic nebo myší dírou v ulici Říční.

Do oblasti jižně od Vrahovické ulice směrem k bývalému areálu OP je příjezd možný pouze z ulice Za Drahou a Marie Pujmanové. Ulice Marie Majerové je obousměrná a je v ní zákaz stání.