Co všechno jste v loňském roce v obci udělali?

"Měli jsme vcelku štěstí, že jsme byli projekčně dobře připraveni. Mohli jsme se tak pustit do věcí, které se dlouhodobě připravovaly. Jednou z nejvýznamnějších investicí byla stavba cyklostezky okolo přehrady. V průběhu dvou let jsme se dobrali konečně konkrétního cíle. První písemnou zmínkou o cyklostezce v jednání zastupitelstva jsem našla v roce 1995. Nejvýznamnější investiční akcí je stavba kanalizace v místní části Hamry. Čekalo se na ni spoustu let. Hamry jsou poslední místní částí, která není odkanalizována. Hotovo by mělo být na podzim. Kompletní rekonstrukcí prošla i nejnebezpečnější křižovatka v Plumlově u rybníka Bidelec. Děti z Vinohrádku tak mají konečně bezpečnou cestu do školy. Udělali jsme i chodník do Soběsuk. Opravili jsme i chodníky před kulturním domem v Žárovicích."