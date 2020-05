Vedení města se v loňském roce rozhodlo pro zadání zpracování inventarizace zeleně v Biokoridoru Hloučela. Odborná firma měla zpracovat návrh na hospodaření v této části Prostějova na dalších deset let.

„Hloučela je velmi významnou přírodní lokalitou ve městě a chceme, aby takovou i zůstala. Nechali jsme proto zpracovat projekt, který mapuje současný stav stromů podél toku. Chtěli bychom, aby park zůstal stále zeleným a atraktivním místem pro návštěvníky," říká primátor František Jura a dodává: "Zároveň bychom lesopark chtěli postupně doplnit o nejrůznější herní prvky, které by rozvíjely jak fyzické schopnosti zejména dětí, tak jejich znalosti o přírodě.“

O současnou atraktivní podobu lesoparku se v minulosti přičinili ochránci přírody.

"S projektem jsme začali v roce 2003. Vysadili jsme pět tisíc stromků, o celé území se pravidelně starali. Bohužel jsme každý rok bojovali o peníze," vzpomíná Karel Pokorský, tehdejší předseda Základní organizace Hloučela, fungující pod Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). "Chtěl jsem pokračovat, ale už na to nemám věk," dodává dnes už sedmdesátník.

Důležitá je vize

Samotný projekt mimo jiné popisuje procentuální zastoupení dřevin, jejich věkovou skladbu, zhodnocení podrostu a bylinného patra. Dále etapizuje zásahy, k nimž by mělo v průběhu deseti let postupně docházet.

"Důležitá je vize, představa, kam by měl vlastně biokoridor směřovat. Plán, který tehdy dělala ZO Hloučela v čele s panem Pokorským, měl jasně dáno, co se musí vykácet, kde se má co vysadit. Pak to vlastně skončilo a od té doby se prakticky nedělo nic," komentuje Eva Zatloukalová, předsedkyně prostějovské pobočky ČSOP Iris, která dodává: "Tento krok města vítám. Musí to ale dělat nějaký zahradní architekt nebo lesák."

Důraz bude kladen na omlazení a čistotu.

„Nechceme, aby nám Hloučela zestárla, proto ji musíme průběžně omlazovat. Dále chceme podporovat výsadbu různorodých porostů jako zdroje potravy pro živočichy. Důležité však zároveň je, abychom Hloučelu udržovali stále v čistotě,“ doplnila náměstkyně Milada Sokolová, která zároveň pozvala všechny příznivce lesoparku Hloučela ke společnému úklidu této lokality: „Akce se uskuteční 19. září letošního roku v rámci kampaně Ukliďme Česko. Z říčního koryta Hloučely odstraníme větve a napadané kmeny. Byli bychom rádi, kdyby se k nám přidalo co nejvíce občanů.“