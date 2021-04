"Začínali jsme na podzim roku 2003. Důvodem byla potřeba stálého připojení. Potřebovali jsme permanentní připojení a bohužel v naší lokalitě, tedy v Kralicích a Hrubčicích žádný poskytovatel s rozumnou nabídkou neexistoval," ohlíží se Jiří Svozil a pokračuje: "Jedinou možností byl spoj na velkou vzdálenost, ale to logicky znamenalo i vyšší cenu. Pořídili jsme si tedy datovou linku, vymysleli jsme, že ji rozprodáme mezi více zájemců. Udělali jsme si průzkum a byli překvapení, že ten zájem opravdu je."

Poptávka po připojení se stále více stupňovala.

"Museli jsme nainstalovat nová zařízení, aby se rozšířilo pokrytí a internetové připojení se dostalo k více lidem. Začali se ozývat další zájemci a nám nezbývalo nic jiného, než požádat o telekomunikační licenci. Takovým způsobem jsme založili poskytovatele internetových služeb," vzpomíná jednatel Svozil s tím, že se postupně místo prodeje a oprav počítačů začali naplno věnovat internetovému připojení.

Náročné začátky

"Nákup odpovídajícího zařízení nebyla levná záležitost. S kolegou Pavlem Portešem jsme do toho vložili spoustu vlastních peněz a času. Banky nám odmítly poskytnout úvěr. Mohli jsme použít pouze vlastní finanční prostředky jejichž část jsme vydělávali v tehdejších zaměstnáních a část jsme získávali z měsíčních poplatků za připojení. Používali jsme je na stavbu sítě. Prakticky vše, co jsme vydělali, jsme dávali zpětně do sítě," popisuje nelehké začátky jeden z jednatelů a doplňuje: "V podstatě jsme pět, možná i více let pracovali pro firmu zadarmo. Jelikož se jedná o online službu, tak jsme byli v zápřahu od rána do večera."

Milníkem byla fúze s další firmou

Původní Silicium computers se spojilo s JETSYSTEMS, která začínala budovat optické telekomunikační sítě. "Dohodli jsme se, že půjdeme stejnou cestou a nebudeme si konkurovat. V roce 2011 tak vznikla značka Sprintel a jako první jsme pod touto značkou vybudovali v některých částech Prostějova optickou síť pro připojení firem i domácností a rozšířili pokrytí bezdrátovou sítí," vysvětluje Svozil.

Sprintel znají prakticky po celé Moravě.

"Aktivity máme v Brně nebo na Vyškovsku. Naším dominantním územím je Prostějovsko, Olomoucko a území na sever od Olomouce. V současnosti máme dvaadvacet zaměstnanců, plus externí spolupracovníky," komentuje jednatel a závěrem dodává: "Kralice jsou srdcovka, přece se jedná o rodnou obec. Občanům městyse poskytujeme dotované připojení k internetu. Kralice jsou vždy první lokalitou, kde poskytujeme nejnovější technologie. Kralice jsou zkrátka naše."